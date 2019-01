Un local de Maru Botana, enganchado a la red eléctrica

La noticia sorprendió a todos: desde su cuenta de Twitter, la empresa Edenor comunicó que le había retirado el medidor a "un local gastronómico con una conexión clandestina". Y lo acompañó con una foto, en la que se leía el nombre de Maru Botana. El escrache fue el comentario de redes sociales y portales ayer por la tarde.

"El robo de energía es un delito penado por la ley que afecta la calidad del servicio que vos pagás", indicó Edenor en el mismo post. Y daba la dirección exacta del negocio, ubicado en la calle Juan Segundo Fernández 141 de San Isidro. Botana tiene una cadena de locales con la firma "Dulce & Salado", distribuidos en distintos puntos de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Pero este local denunciado no sería de Maru.

"No tengo nada que ver con este tema, es una franquicia", explicó Maru al ser consultada por Teleshow. Pero no quiso explayarse más al respecto. En su defensa, la cocinera había asegurado que el propietario de ese local era Alejandro Stoessel, padre de la famosa cantante Tini. Pero hasta anoche el productor no había querido contestar ninguna pregunta sobre el tema.

Según precisa en su página web, Dulce & Salado tiene locales en Belgrano, Retiro y San Isidro. Especializado en tortas y postes, también provee catering para eventos. Ahora resta esperar que se defina a quién corresponde pagar la multa.