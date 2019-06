Siete de cada diez, a favor de alcoholemias en bares y boliches

Los conductores conocen las peligrosas consecuencias que tiene manejar bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, en los fines de semana por la noche, se siguen sucediendo la mayoría de los siniestros viales por el exceso de alcohol en jóvenes y no tan jóvenes. Si se implementasen controles de alcoholemia en bares, y locales bailables, como medida preventiva, los argentinos ¿estaríamos de acuerdo?

Para consultar sobre esta temática y acerca de cuestiones de seguridad vial en general, el Observatorio Vial de la CECAITRA (Cámara que nuclea a empresas productoras de software vial) realizó un sondeo telefónico. En primer lugar se preguntó qué opinaba si los controles de alcoholemia en bares, restaurantes y locales bailables fueran obligatorios para las personas que vayan a conducir. Allí, 9 de cada 10 estuvieron a favor de la idea: 65 por ciento muy de acuerdo y un 22 por ciento bastante de acuerdo. Luego se consultó que pasaría si esos mismos controles se realizarían de manera voluntaria. El 80 por ciento de los consultados indicó que si estos test fueran voluntarios, los conductores no se los realizarían.

"Los controles de alcoholemia, muchas veces, no son considerados como medidas preventivas. Por eso, la mayoría cree que si no poseen carácter obligatorio no serán aceptadas por los conductores. Debemos tomar conciencia de la importancia de esta herramienta, que previene siniestros, que salva vidas", indicó Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de la CECAITRA.También se quiso conocer las causas por las que se originan los siniestros viales. La opción que ocupó el primer lugar fue la transgresión a las normas de los conductores, con el 32 por ciento. En segundo lugar, la presencia de conductores alcoholizados, por el 23 por ciento de encuestados. Luego, la falta de atención y cuidado por falta de los conductores con el 20 por ciento. Es decir que un 75 por ciento cree que los que manejan tienen mayor responsabilidad."Que la mayoría considere a los conductores como principales responsables de los siniestros viales, se condice con las estadísticas, ya que 9 de cada 10 siniestros son responsabilidad de quienes manejan. Los factores ambientales y vehiculares no llegan a causar ni el 5 por ciento de los siniestros", sostuvo Jaime.

Por último, se preguntó a los conductores si considera que Argentina se ubica entre los países con mayor o menor cantidad de accidente. La mitad dijo que en la Argentina suceden mayor cantidad de siniestros que en el resto de los países. Un 39 por ciento, que ocurren la misma cantidad y sólo para 3 de cada 100, suceden menos. Lamentablemente, la Argentina se encuentra entre los países con mayor índice de siniestralidad. Por año ocurren alrededor de 7 mil muertes en las calles, siendo la primera causa de deceso para los menores de 25 años.