El colectivo de Actrices Argentinas denunció ayer al actor Juan Darthés por la presunta violación de Thelma Fardin, su compañera en el programa de televisión y obra teatral "Patito Feo". El delito habría ocurrido en 2009 durante una gira por Nicaragua.

"Acompañamos la denuncia penal de nuestra compañera Thelma Fardin radicada en Nicaragua contra Juan Darthés. Justicia para nuestra compañera. Justicia para todos. Esto recién empieza", señalaron en un comunicado leído en conferencia de prensa desde el centro de Buenos Aires.

Según revelaron, Darthés la habría violado en 2009 en Nicaragua, durante una gira teatral de "Patito feo", la tira que se emitía por El Trece. En aquel momento, Fardin tenía 16 años. "Nueve años lo anulé para seguir adelante, hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí", contó la joven en un video, para luego detallar cómo ocurrieron los hechos: "Me agarró de la mano y me dijo: 'Mirá como me ponés?, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y me empezó a practicar sexo oral. Yo seguía diciendo que no, me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Le dije: ‘tus hijos tienen mi edad'. No le importó. Se subió encima mío y me penetró". La actriz precisó que "en ese momento, alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Era alguien del hotel que venía a subir una tarjeta. Cuando golpeó la puerta, yo me paré y esta persona salió de encima mío. Y yo fui a la puerta y salí".

Fardin confirmó que viajó "a Nicaragua la semana pasada y está asentada la denuncia en la Fiscalía de Género".

Al responder preguntas de los periodistas, aseguró que en su momento solo se lo contó a dos compañeras de 17 años, y no se atrevió a hacer público su caso hasta que escuchó este año otras denuncias contra Juan Darthés. "Como todo hecho de violencia sexual, fue traumático y muy difícil hablar en ese momento. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme, y sobre todo a darme mucho amor", cerró.

La conferencia de prensa había sido convocada la semana pasada por el colectivo Actrices Argentinas y desde el lunes suscitó especial atención una vez que la abogada Ana Rosenfeld anunció que abandonaba la defensa de Darthés en la causa iniciada a Calu Rivero por calumnias e injurias luego de que la actriz y modelo contara públicamente que él la acosó sexualmente.

Durante las horas previas a la conferencia de ayer, #MeToo fue tendencia en las cuentas argentinas de Twitter. Entre las artistas que estaban en la conferencia se contaban Dolores Fonzi, Cecilia Roth, Griselda Siciliani, Carla Peterson, Julieta Ortega y Nancy Duplaá, entre otras. El colectivo, que ya se había reunido para impulsar la legalización del aborto y la separación de la Iglesia y el Estado, esta vez se autoconvocó para hacer la denuncia.

Calu Rivero ya había señalado conductas abusivas por parte de Darthés. Según contó, durante las grabaciones de la telenovela "Dulce amor", el actor la acosó sexualmente. "Yo estaba en mi lugar de trabajo, era mi primer protagónico, el mejor momento de mi carrera. Allí, en un set de grabación, bajo el ojo de la cámara, empezaron sus excesos inapropiados, que no eran parte del guión", contó en su momento Rivero a la revista "Hola!".

Otras dos actrices, Ana Coacci y Natalia Juncos, también denunciaron públicamente a Darthés por acoso durante la filmación de "Gasoleros". "En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba, yo escuchaba siempre. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice ‘Mirá como me ponés'", publicó Coacci en Facebook.Siciliani contó en el programa "Intrusos" a fines de noviembre: "Yo sufrí otro tipo de violencia. No acoso sexual, pero sí otro tipo de violencia. El acoso es violencia, no es que te quieren coger, es que quieren demostrar el poder". Y sumó: "Yo percibí algo y hubo unas situaciones que no me gustaron".