Video viral: "Chespirito metalero" se vistió como el Chavo del 8 y causó un alto impacto

A través de la red social Tik Tok, una juguetería compartió algunos videos del hombre con el disfraz del Chavo. Incluso, lo acompaña otra persona con el vestuario de Quico.

Semanas atrás, el “Chespirito metalero” se mostró sorprendido por el nivel de fama que ganó en poco tiempo y, simplemente, por su apariencia física.

“Me han llamado canales de televisión y radios de México, Ecuador y ahora me estaban llamando de Finlandia. Esto ha sido muy loco y muy raro”, confesó en Crónica TV.

El músico dijo que jamás se había percatado de su similitud con Roberto Gómez Bolaños. “Sinceramente, hasta el día de hoy no lo descubrí. Es lo que dicen los demás. Si me pusiera pecas y gorrito quizás sería igual. Me crié viendo el Chavo del 8 y siempre me gustó”, reveló Phil Claudio.

A su favor, el hombre contó que el éxito en redes sociales lo aprovechó para promocionar su trabajo como músico de rock y metal, al cual dedica su vida hace 30 años.

“Yo trabajo con el teléfono, por la pandemia he debido reinventarme vendiendo merchandising de bandas de rock y metal, y ahora tengo muchos mensajes que no alcanzo a contestar”, comentó.

En paralelo al “Chespirito metalero”, otro que se hizo viral fue el "Quico andino". Se trata del peruano Hugo Kuntur, quien tiene facciones muy similares al actor mexicano Carlos Villagrán, famoso por su papel de niño malcriado en la vecindad.