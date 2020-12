Video: le gatillaron dos veces en la cabeza a una maestra para robarle el auto en la escuela

Una testigo filmó la escena que será utilizada como prueba para identificar al menos a uno de los delincuentes. “Estaban armados y le gatillaron” dijeron los testigos.

La mujer se encuentra en buen estado de salud y solo presentó algunos raspones por el forcejeo.

"Estoy viva porque me gatillaron dos veces en la cabeza pero no salió el disparo", aseguró, conmocionada y con lágrimas, la docente Nancy Prieto, al rememorar el brutal asalto que sufrió en horas de la mañana en la Primaria Nº 78 del barrio Parque Independencia, en la ciudad de Mar del Plata.

https://twitter.com/0223comar/status/1336721221245935616 #URGENTE #MarDelPlata Delincuentes le robaron a una maestra marplatense el auto en la puerta de la Primaria Nº78 del barrio Parque Independencia donde trabaja. Los hombres se dieron a la fuga y la mujer tuvo que ser derivada a un hospital. pic.twitter.com/3gFUN8yy6e — 0223 (@0223comar) December 9, 2020

Desde la Clínica de Fracturas y Ortopedia, donde fue trasladada, la docente reveló que los delincuentes que la sorprendieron cuando salía de la escuela llegaron a gatillar, pero sin éxito.

"Me asusté. Pensé que por ahí tenía un disparo en la espalda porque tiraron uno para arriba. Escuché un disparo al lado mío. Gracias a Dios no le dio a nadie", confesó la maestra, quien aseguró que cuando pudo ingresar de nuevo a la institución pidió que le revisaran la espalda para constatar si tenía alguna herida de bala.

La maestra hizo énfasis en el accionar violento de los hombres que le quitaron el auto, especialmente porque no se resistió en ningún momento, y confirmó que también le gatillaron dos veces en la cabeza con el revólver. "Ahora me duele el cuerpo pero creo que estoy bien. Supongo que es de cada golpazo y de cómo me arrastraban por el piso", señaló en diálogo con el portal local www.0223.com.ar de esa ciudad.

Prieto dijo que no intentó defenderse de los delincuentes y explicó que no les pudo dar las llaves de su vehículo, un Volkswagen Gol color Blanco, porque el llavero estaba "enganchado en el dedo". "Nunca entendieron que les quería dar las llaves. Como ellos me tiraban de un brazo, no tenía forma de desenroscar el llavero y entonces me pegaron, me arrastraron, me rasguñaron", lamentó.

La mujer reconoció que tampoco había advertido con anterioridad la presencia de las personas que la atacaron. "No los había visto antes para nada. No sé de dónde aparecieron. Cuando bajé a la vereda, ya los tenía a los dos apuntándome a la cabeza", recordó.