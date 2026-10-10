"Soy de Acá": un programa para acceder a la tierra en Luis Palacios

Para poder postularse es necesario acreditar, entre otros requisitos, al menos cinco años de residencia en la localidad y no ser propietario de otro inmueble

Los aspirantes atravesarán un proceso de evaluación y presentación de documentación y, una vez conformado el listado definitivo de quienes cumplen las condiciones establecidas, la adjudicación de los diez lotes se realizará mediante sorteo público.

El Municipio de Luis Palacios puso en marcha un programa de acceso a lotes destinado a vecinos de la localidad.

“Acceder a un terreno propio es, para muchas personas, el primer gran paso para poder proyectar una vivienda. Significa tener un lugar donde construir, echar raíces y pensar un futuro en la comunidad de la que se forma parte”, indicaron desde la Municipalidad.

Con ese objetivo, Luis Palacios puso en marcha “Soy de Acá”, un programa que busca facilitar el acceso a la tierra a vecinos de la localidad que no cuentan con un inmueble propio y desean construir allí su vivienda. En esta primera etapa, la iniciativa contempla diez lotes, que serán destinados exclusivamente a vivienda única y de ocupación permanente. El nombre elegido sintetiza uno de los aspectos centrales de la propuesta: los destinatarios son vecinos de Luis Palacios.

Para poder postularse es necesario acreditar, entre otros requisitos, al menos cinco años de residencia en la localidad y no ser propietario de otro inmueble.

La propuesta busca que la tierra tenga como destino concreto la construcción de un hogar.

Por ese motivo, los terrenos no podrán utilizarse con fines especulativos o de inversión inmobiliaria, sino que deberán destinarse a la construcción de vivienda única y permanente de quienes resulten adjudicatarios.

Los aspirantes atravesarán un proceso de evaluación y presentación de documentación y, una vez conformado el listado definitivo de quienes cumplen las condiciones establecidas, la adjudicación de los diez lotes se realizará mediante sorteo público.

De esta manera, desde el gobierno local indicaron que “Soy de Acá pone el foco en algo tan concreto como significativo: generar oportunidades para que quienes viven en Luis Palacios puedan acceder a la tierra, construir su casa y seguir proyectando su vida en el pueblo”.