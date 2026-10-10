La Capital | La Región | programa

"Soy de Acá": un programa para acceder a la tierra en Luis Palacios

Para poder postularse es necesario acreditar, entre otros requisitos, al menos cinco años de residencia en la localidad y no ser propietario de otro inmueble

10 de octubre 2026 · 15:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los aspirantes atravesarán un proceso de evaluación y presentación de documentación y

Los aspirantes atravesarán un proceso de evaluación y presentación de documentación y, una vez conformado el listado definitivo de quienes cumplen las condiciones establecidas, la adjudicación de los diez lotes se realizará mediante sorteo público.

El Municipio de Luis Palacios puso en marcha un programa de acceso a lotes destinado a vecinos de la localidad.

“Acceder a un terreno propio es, para muchas personas, el primer gran paso para poder proyectar una vivienda. Significa tener un lugar donde construir, echar raíces y pensar un futuro en la comunidad de la que se forma parte”, indicaron desde la Municipalidad.

Con ese objetivo, Luis Palacios puso en marcha “Soy de Acá”, un programa que busca facilitar el acceso a la tierra a vecinos de la localidad que no cuentan con un inmueble propio y desean construir allí su vivienda. En esta primera etapa, la iniciativa contempla diez lotes, que serán destinados exclusivamente a vivienda única y de ocupación permanente. El nombre elegido sintetiza uno de los aspectos centrales de la propuesta: los destinatarios son vecinos de Luis Palacios.

Postulaciones al programa

Para poder postularse es necesario acreditar, entre otros requisitos, al menos cinco años de residencia en la localidad y no ser propietario de otro inmueble.

La propuesta busca que la tierra tenga como destino concreto la construcción de un hogar.

Por ese motivo, los terrenos no podrán utilizarse con fines especulativos o de inversión inmobiliaria, sino que deberán destinarse a la construcción de vivienda única y permanente de quienes resulten adjudicatarios.

Los aspirantes atravesarán un proceso de evaluación y presentación de documentación y, una vez conformado el listado definitivo de quienes cumplen las condiciones establecidas, la adjudicación de los diez lotes se realizará mediante sorteo público.

De esta manera, desde el gobierno local indicaron que “Soy de Acá pone el foco en algo tan concreto como significativo: generar oportunidades para que quienes viven en Luis Palacios puedan acceder a la tierra, construir su casa y seguir proyectando su vida en el pueblo”.

Noticias relacionadas
La capacitación concluida esta semana se inscribe dentro de una estrategia más amplia orientada a fortalecer las capacidades del Estado local.

Refuerzan la capacitación de inspectores para consolidar la seguridad vial en Puerto San Martín

Las donaciones de órganos vienen en alza en la provincia y permiten salvar cada vez más vidas. 

Con 98 donaciones de órganos en 10 meses, la provincia superó su récord

Desde el Municipio se continúa trabajando en territorio y evaluando las intervenciones necesarias en los barrios que presentaron mayores inconvenientes.

Jornada intensa en VGG para asistir a los barrios más afectados por el temporal

Cristina lleva consigo el nombre de Luis Palacios, una localidad que sigue de cerca sus competencias y celebra cada uno de sus avances.

Luis Palacios: Cristina Villarreal y la historia de correr detrás de un sueño

Ver comentarios

Las más leídas

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Newells vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Newell's vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Lo último

Atlético del Rosario hizo lo que tenía que hacer y seguirá siendo Top 14 en la Urba en 2027

Atlético del Rosario hizo lo que tenía que hacer y seguirá siendo Top 14 en la Urba en 2027

La Joaqui se confesó con Mario Pergolini: Me siento descartable todos los días

La Joaqui se confesó con Mario Pergolini: "Me siento descartable todos los días"

El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en la visita de Newells a Mendoza

El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en la visita de Newell's a Mendoza

El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario

El valor de referencia toma mediciones que van de 1991 a 2024. Los registros seguirán en ascenso, aunque las previsiones a corto plazo se mantienen lejos del nivel de alerta
El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario
Lo condenaron a prisión perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro
Policiales

Lo condenaron a prisión perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

Cuarentena superada: ¿qué pasó con el aguará guazú perseguido por la policía rosarina?
La Ciudad

Cuarentena superada: ¿qué pasó con el aguará guazú perseguido por la policía rosarina?

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado e internado
Policiales

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado e internado

El economista al que más escucha Milei asegura que el dólar está atrasado
Política

El economista al que más escucha Milei asegura que el dólar está atrasado

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto
Policiales

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Newells vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Newell's vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas

Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas

Ovación
El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en la visita de Newells a Mendoza

Por Rodolfo Parody
Ovación

El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en la visita de Newell's a Mendoza

El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en la visita de Newells a Mendoza

El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en la visita de Newell's a Mendoza

Una floja clasificación de Franco Colapinto en Singapur, que deberá remarla el domingo

Una floja clasificación de Franco Colapinto en Singapur, que deberá remarla el domingo

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Lo condenaron a prisión perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro
Policiales

Lo condenaron a prisión perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado e internado

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado e internado

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires

Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires

La Ciudad
El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario
La Ciudad

El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario

Cuarentena superada: ¿qué pasó con el aguará guazú perseguido por la policía rosarina?

Cuarentena superada: ¿qué pasó con el aguará guazú perseguido por la policía rosarina?

Se viene una jornada sobre autonomía y seguridad municipal en la Universidad del Gran Rosario

Se viene una jornada sobre autonomía y seguridad municipal en la Universidad del Gran Rosario

Finde XXL: una agenda articulada con más de 30 propuestas en toda la provincia

Finde XXL: una agenda articulada con más de 30 propuestas en toda la provincia

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Newells visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes
Ovación

Newell's visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes

El peso del apellido, la pasión por la redonda y el clic para una nueva mirada

Por Luis Castro
Ovación

El peso del apellido, la pasión por la redonda y el clic para una nueva mirada

Redrado atribuyó a un error de cálculo la pérdida del BCRA en operaciones con oro
Economía

Redrado atribuyó a un "error de cálculo" la pérdida del BCRA en operaciones con oro

Un nuevo terremoto en el Caribe sacude a Panamá y sus efectos se sienten en parte de Sudamérica
El Mundo

Un nuevo terremoto en el Caribe sacude a Panamá y sus efectos se sienten en parte de Sudamérica

Financiamiento universitario: el juez aceptó la apelación, pero sostuvo el cumplimiento de la ley
Política

Financiamiento universitario: el juez aceptó la apelación, pero sostuvo el cumplimiento de la ley

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes
La ciudad

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes

Giuliano advirtió que el fallo de la Corte sobre la ley de tierras es un freno provisorio
Política

Giuliano advirtió que el fallo de la Corte sobre la ley de tierras es un "freno provisorio"

Milei y Bullrich juntos en un desayuno de trabajo en la Quinta de Olivos
Política

Milei y Bullrich juntos en un desayuno de trabajo en la Quinta de Olivos

Uber en Rosario: comenzó el debate para legalizar las apps y hay diferencias entre los taxistas
La Ciudad

Uber en Rosario: comenzó el debate para legalizar las apps y hay diferencias entre los taxistas

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa

La Corte Suprema restituye las restricciones a la compra de tierras por extranjeros
Política

La Corte Suprema restituye las restricciones a la compra de tierras por extranjeros

Villa Gobernador Gálvez: cae banda narco tras megaoperativo policial
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: cae banda narco tras megaoperativo policial

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos
Policiales

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Por Claudio Berón
Policiales

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar
Policiales

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar

Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem Navi Pillay
Información General

Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem "Navi" Pillay