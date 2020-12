Un jefe como pocos: le regaló un auto a su empleado "para darle una mano"

No es común pero a veces el que más tiene no quiere repetir historias propias. Como Eduardo Fonseca, el dueño de una vidriería en la localidad neuquina de Centenario, quien no tuvo mejor idea que regalarle un auto usado a un fiel empleado, Franco Núñez, con el que comenzó a trabajar codo a codo hace cinco años. "No voy a ser como fueron conmigo. Voy a ser un jefe diferente, dije, y aparte él se lo merece y quería darle una mano", asegura convencido.