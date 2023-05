Un estudiante en Seúl se comió una obra de arte de 120 mil dólares

Un estudiante de arte de Corea del Sur comió una banana que formaba parte de una instalación del artista Maurizio Cattelan y dijo que tenía "hambre" después de saltarse el desayuno. La obra de arte tiene un valor de 120 mil dólares. El museo reemplazó la fruta con otra. No es la primera vez que un visitante se come la banana de la obra de Cattelan.

El Museo de Arte Leeum no respondió a una consulta por correo electrónico de la BBC. Sin embargo, dijo a los medios que no reclamará daños y perjuicios contra el estudiante. Ocurre que la banana en exhibición se reemplaza cada dos o tres días.

image.png El artista Maurizio Cattelan con otra de sus obras.

En videos publicados en línea, se pueden escuchar gritos cuando Noh quita la banana de la pared. Él no responde y comienza a comer mientras la habitación se queda en silencio. Luego pega la cáscara a la pared y posa por un momento antes de irse.

Noh dijo más tarde a los medios locales que veía el trabajo de Cattelan como una rebelión contra la autoridad. "Podría haber otra rebelión contra la rebelión", dijo a KBS el estudiante de la Universidad Nacional de Seúl .

"Dañar una obra de arte también podría verse como una obra de arte, pensé que sería interesante... ¿No está allí para comerlo?"

Cuando se le informó sobre el incidente, Cattelan dijo: "No hay problema". Esta no es la primera vez que un visitante come plátanos utilizados para el trabajo de. Cattelan. En 2019, el artista de performance David Datuna sacó el plátano de la pared después de que la obra de arte se vendiera por $120,000 (£91,000) en Art Basel, en Miami. La banana se reemplazó rápidamente y no se tomaron más medidas. Ahora sucedió lo mismo, pero en Seúl.