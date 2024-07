Un contingente argentino de 50 turistas quedó varado en Escocia

Lorena, una de las turistas, dijo en una entrevista televisiva que el viaje no presentó problemas en Francia y Portugal, pero no estaban los pasajes para llegar a la capital escocesa y allí no tenían hotel reservado para el grupo. “Había vuelos que no habían sido comprados. Tuvimos que ver de qué forma llegábamos nosotros a Edimburgo, en colectivos o trenes", contó.