Un chacarero de Kentucky encontró un tesoro en monedas de oro

Según la Numismatic Guaranty Co. (NGC), que certificó la autenticidad de las monedas, y GovMint, donde se vendieron, el 95% del tesoro está compuesto por dólares de oro, junto con 20 monedas “Liberty” de 10 dólares y ocho monedas Liberty de 20 dólares. La más rara es la moneda Liberty de U$S 20. Una sola de estas monedas puede alcanzar las seis cifras en una subasta, y el Gran Tesoro de Kentucky cuenta con 18 de ellas. La moneda de 20, que circuló de 1850 a 1907, fue acuñada por el Departamento del Tesoro tras el descubrimiento de oro en California. Las monedas Liberty de 20 dólares son aún más raras porque no incluyen la leyenda “In God We Trust” (En Dios confiamos), que se añadió en 1866 tras la Guerra Civil.