Twitter amenaza a Meta con hacerle juicio por Threads

El director de Meta Communications, Andy Stone, rápidamente desestimó las acusaciones de Twitter. “Nadie en el equipo de ingeniería de Threads es un ex empleado de Twitter”, escribió en una publicación sobre la nueva aplicación, sin hacer más comentarios. El ejecutivo no desmintió las afirmaciones referidas a abuso de secretos y propiedad intelectual.

image.png Elon Musk lanzó el contraataque a la nueva invención de Mark Zuckerberg, Threads.

“Es mil veces mejor ser atacado por personas desconocidas en Twitter que disfrutar de una felicidad falsa en plataformas como Instagram que ocultan el dolor”, escribió Elon Musk en Twitter. Threads está directamente vinculada a Instagram, la red del glamour y las poses con sonrisas felices.

La nueva plataforma rival de Twitter se parece a la versión de texto de Instagram. Llega a 100 países de todo el mundo, incluidos EEUU, Reino Unido y toda América latina, pero no a Europa. La empresa asegura que optó por no lanzar Threads en Europa ante la política de protección de datos del bloque europeo. Meta estudia cómo regular el intercambio de datos que enlazan a Threads con Instagram y Facebook. Pero no es una decisión solo unilateral, como lo presenta Meta: la autoridad europea vigila y aplica la Ley de Mercados Digitales de la UE, que regula el poder de mercado de las grandes redes. Esta ley califica a Meta como “guardián”, lo que implica que tiene restricciones más estrictas que otras redes sobre los datos personales, algo que afecta directamente a Threads, porque está enlazada con Instagram.

Meta describe a Threads como un “espacio para actualizaciones en tiempo real y conversaciones públicas” que se basa en las credenciales de Instagram de los usuarios. Admite mensajes de texto de hasta 500 caracteres, fotos y videos de hasta cinco minutos. Los subprocesos también admitirán reenvíos, como retuits, así como publicaciones con menciones. Los usuarios también pueden limitar sus respuestas, bloquear y denunciar a otros usuarios. Y las publicaciones de Threads se pueden compartir fácilmente como historias en Instagram. “Nuestro plan es trabajar con ActivityPub para brindarle la capacidad de transferir su contenido a otro servicio”, escribió la compañía en el blog. “Nuestra visión es que las personas que usan aplicaciones compatibles podrán seguir e interactuar con personas en Threads sin tener una cuenta de Threads y viceversa, marcando el comienzo de una nueva era de redes diversas e interconectadas”.

ActivityPub es un protocolo de red social abierto y descentralizado. Meta ha probado el servicio con un pequeño grupo de celebridades y creadores además de sus propios empleados, por lo que los nuevos usuarios no serán recibidos con una red social vacía. “Tomará un poco de tiempo, pero creo que será una aplicación de conversación pública con más de mil millones de personas —escribió Zuckerberg en Threads poco después de su lanzamiento— Twitter tuvo la oportunidad de hacerlo pero no tuvo éxito. Esperamos hacerlo”. La guerra entre redes sociales de conversación online está declarada.