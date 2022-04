Tres muertos y cinco heridos en un violento accidente en la autopista Rosario-Buenos Aires

Como consecuencia de ese siniestro, el Civic se prendió fuego en el acto con dos ocupantes en su interior, mientras un tercero perdió la vida tras salir despedido del habitáculo.

"Venía transitando, paso la hilera de arbustos y veo que un auto choca con otro. El que iba adelante mío sale disparado para la banquina, el otro que se cruzó de carril estaba girando y yo impacté contra ese auto. Por suerte con daños leves para mí, pero fue muy triste lo que pasó", le contó Carlos, el conductor de la Ecosport al canal TN tras el siniestro.

A su vez, agregó: "Después de chocar, me fui a la banquina y cuando me bajé, empezamos a asistir a los que estaban dentro del auto, pero fue imposible. No hubo manera de apagar el fuego". También comentó que la cinta asfáltica estaba rebaladiza por la lluvia.