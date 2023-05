Thelma Fardin sobre la absolución de Darthes: "No me va a quebrar, esto no termina acá" La actriz que denunció por violació a su ex compañero en "Patito Feo" 13 de mayo 2023 · 18:41hs

La actriz Thelma Fardin, quien denunció a Juan Darthés por violación, afirmó este sábado a la tarde que no deja de sorprenderla "la violencia de los sistemas judiciales" como el de Brasil, que "no tienen perspectiva de género". Por otra parte, destacó: "Estoy cansada pero no me van a quebrar, esto no termina acá". El actor fue absuelto este sábado por un tribunal federal de San Pablo.

Al hacer referencia al fallo que absolvió al artista, dijo que lo que se busca es "perpetuar" el abuso contra los y las menores y se preguntó "¿Qué pretenden, que las víctimas se filmen mientras son abusadas?".

"Solamente el 1% de los casos de abusos sexual obtienen condena”, dijo la actriz, quien muchas veces estuvo al borde del llanto. Y luego, puntualmente, se refirió a su caso: “Fue absolutamente único en muchos sentidos. El fallo dice que está probado el delito sexual, que me practicó sexo oral y que me penetró con los dedos. Entonces, ¿Qué esperan? ¿Qué le están pidiendo a las infancias, que se filmen cuando están siendo abusadas? Como no pudo decir que mentía, tuvo que decir que no alcazaba”.

“Mi verdad es la verdad y eso no cambia por lo que diga este fallo. Estoy cansada pero no me van a quebrar, esto no termina acá”, aseguró luego con firmeza.

Pese a mostrarse decepcionada con el fallo de la Justicia brasileña, Fardin expresó: “El cambio que hicimos y del cual mi caso es solo un ejemplo más es una batalla que ganamos y un espacio que conquistamos. La Justicia va a ser el último bastión de un sistema violento y patriarcal”. Incluso resaltó que irá “a la Corte Interamericana si hace falta” para modificar el sistema judicial. Durante una conferencia de prensa realizada este sábado por la tarde en la sede porteña de Amnistía Internacional, Fardin pidió al resto de las mujeres abusadas "que sigan adelante con sus denuncias y no se dejen adoctrinar" por el fallo que absolvió al actor en Brasil. fardin 33.jpg "Hoy nos paramos de otra manera frente a los vínculos", dijo Fardin durante una conferencia de prensa realizada en la sede de Amnistía Internacional. >> Leer más: Juan Darthés fue absuelto en Brasil en la causa por violación iniciada por Thelma Fardin Y pidió: “Que esto no sea un mensaje para volver a silenciarnos. No nos callemos, por favor. Es una lucha difícil pero la tenemos que dar”. La decisión del fuero federal de San Pablo se fundamentó en que no se pudo comprobar la consumación del acceso carnal y que todo otro tipo de abuso ya se encontraría prescripto según el Código Penal vigente en el momento de los hechos denunciados, en 2009. El juicio comenzó el 30 de noviembre de 2021, dos años después de que Fardin presentó la denuncia por abuso sexual agravado en diciembre de 2018 en Nicaragua, por hechos supuestamente consumados en 2009 durante una gira de la novela argentina "Patito Feo", cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años. La apelación del fallo de la justicia brasileña En tanto Carla Junqueira, una de las abogadas de la actriz, anticipó esta tarde que apelarán el fallo que absolvió a Darthés en la causa por violación iniciada por la actriz, y lo calificó como "conservador" y "sin perspectiva de género". La abogada dijo que son "optimistas" y agregó que "se puede recurrir a las cortes internacionales y que no es una decisión que declaró a Darthés inocente".