Argentina vs Venezuela: hora, canal y posibles formaciones de los equipos El equipo de Lionel Scaloni recibe al conjunto venezolano en el Estadio Monumental para el último partido de Messi como local en eliminatorias. Los detalles 3 de septiembre 2025 · 18:15hs

La selección argentina recibirá a Venezuela en el Monumental por la penúltima fecha de Eliminatorias

La selección argentina recibe a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y la Vinotinto de este martes por la noche.

A qué hora juega Argentina El partido entre Argentina y Venezuela será este jueves 4 de septiembre, desde las 20:30, en el Estadio Monumental de River Plate. El árbitro principal será el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara.

Dónde ver Argentina vs Venezuela El encuentro de la Albiceleste se transmitirá por las pantallas de Tyc Sports y Telefé. El partido comienza a las 20:30 pero quienes sintonicen más temprano podrán disfrutar de la previa de partido.

image (19).jpg Nicolás Otamendi se llenó la boca de gol y lo abraza Gio Lo Celso. Fue el gol de Argentina sobre Venezuela. >>Leer más: Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores Posibles formaciones de Argentina y Venezuela Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.