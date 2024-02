Putin dijo que Rusia es "bastante tolerante" con la homosexualidad

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que el país tiene “bastante” tolerancia a la homosexualidad, a la que calificó como una "orientación sexual no tradicional”, en polémicas declaraciones vertidas dos meses después de que la Corte Suprema declarara organización extremista al movimiento LGBTIQ+.

“Somos bastante tolerantes con las personas de orientación sexual no tradicional. Simplemente no insistimos y no creemos que sea correcto hacerlo”, dijo el mandatario durante su intervención en un foro.