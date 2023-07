Otro feroz ataque de un perro: esta vez fue un bull terrier

Según consignó el medio local Cadena 3, el animal –que le pertenecía a la cuñada de la víctima– salió corriendo de la casa donde vive, en el barrio Suncho Huaico, y atacó a la mujer en su extremidad inferior izquierda. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima requirió 40 puntos de sutura en el Hospital Domingo Funes, de Santa María de Punilla, donde fue asistida.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de turno y alarga la lista de ataques ocurridos en las últimas horas en la provincia. Justamente, este caso se registró apenas unas horas después de que dos dogos mataron a una adolescente de 15 años, en el barrio Estación Flores de la ciudad de Córdoba.

El ataque de los dogos

El feroz ataque tuvo lugar en la tarde de anteayer cuando los dos canes se escaparon de una casa cuando sus dueños se encontraban de vacaciones. La joven llamada Trinidad salió a pasear a sus perros por el barrio cuando fue abordada en la vía pública por los animales en la calle Bucarest al 4800. Tras ser brutalmente mordida, la víctima fue derivada en grave estado e inconsciente al Hospital de Urgencias Municipal. Pese a los intentos médicos de mantenerla con vida, la joven falleció ayer por la madrugada.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba informó que el dueño de los perros agresores fue imputado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. “Estaba de viaje. Lo único que puedo decir que le pido mil perdones a la familia porque no fue mi intención”, sostuvo el propietario de los animales en declaraciones al canal El Doce de Córdoba al llegar a su domicilio.

Los dogos también lastimaron a un hombre de 40 años, quien se encuentra fuera de peligro. Otro los acuchilló cuando los animales ingresaron a su propiedad e iban a herir a sus hijos. Noelia Ballesteros, la tía de la víctima fatal, dijo ante los medios: “Me da bronca. Esta gente tenía denuncias porque los perros salían, atacaban y no hicieron nada. Tuvo que pasar esto y la que perdí fui yo”, lamentó la mujer, y completó: “Ya no la tengo conmigo, me duele en el alma”.