"Nunca vi nada semejante", dijo el forense que hizo la autopsia de Fernando Báez Sosa

La médica ambulancista que asistió a Fernando Báez Sosa tras ser atacado fuera del boliche "Le Brique" de Villa Gesell declaró este lunes en el juicio a los ocho rugbiers imputados que el joven "no tenía posibilidad de sobrevida" debido a las lesiones sufridas, mientras que el forense que realizó la autopsia al cuerpo dijo que las "más importantes" estaban en el cerebro, confirmó que tenía la marca de una zapatilla en la cara y aseguró que "nunca" había visto "nada semejante".

Carolina Giribaldi Larrosa, integrante del equipo de emergencias que asistió a la víctima en la madrugada del 18 de enero de 2020, explicó ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1) de Dolores, que "no tenía signos vitales" cuando llegaron al lugar del ataque, y que tenía "pupilas midriáticas (dilatadas), no tenía reflejos, ni movimientos respiratorios, y no tenía pulso"