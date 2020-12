Luis Novaresio y Amalia Granata se cruzaron fuerte por el tema del aborto

En otro posteo, luego de leer que el periodista puso "quizá ya sea hora de declararnos todos enamorados de Beatriz Sarlo", la diputada rosarina arremetió: "Esta señora MATÓ a 3 hijos y lo cuenta en TV orgullosa no tengo palabras", expresó entrada en cólera. Y añadió: "Evidentemente tiene la vocación del descarte humano".

https://twitter.com/AmelieGranata/status/1337366644943958016 Esta señora MATO a 3 hijos y lo cuenta en TV orgullosa no tengo palabras... https://t.co/QDRrSFDw3x — Amalia Granata (@AmelieGranata) December 11, 2020

"Dejen de llamarlo INTERRUPCIÓN porque es TERMINAR con la VIDA no interrumpirla si son tan valientes para matar a sus hijos llámenlo por su nombre", dijo la diputada provincial por Santa Fe.

Acto seguido, Novaresio le respondió: "Estimada Amalia. Me congratulo con que no tengas palabras. A veces, sé que cuesta bajarse del podio del ego, es necesario tener oídos, escuchar sinceramente al que piensa y siente distinto y asumir la diversidad como modo de crecer. Hablar sin escuchar, suele ser de fanáticos".

Por supuesto que Granata no se quedó quieta y disparó: "Claramente lo decís por las que estaban afuera del congreso vestidas y pintadas de verde gritando descontroladas! Sí, sí, coincido con vos respecto al fanatismo. Justamente el EGO es lo que lleva a una mujer a pensar solo en ella y no importarle la vida del hijo que lleva en el vientre".

https://twitter.com/AmelieGranata/status/1337366166046699522 Se hubiese cuidado la señora porque educación y acceso a la anticoncepción no le falta o le gustaba ir a abortar ?? Cruel, despiadada, inhumana, oscura y me quedo corta ! https://t.co/Fyst7Wj9WO — Amalia Granata (@AmelieGranata) December 11, 2020

"No, mi estimada. Claramente lo digo por vos. Hay que saber escuchar y leer", le contestó el conductor.

En medio del debate en Diputados, Novaresio le recordó a la periodista Sarlo (78 años) haberla visto en una campaña llamada "Yo aborté". "Recuerdo haberte visto ahí", le dijo el periodista. "Sí, sí", respondió la mujer.

"Tengo una visión completamente laica sobre la cuestión del aborto. Lo que dije realmente fue un alivio en cada una de las situaciones que pasé. No me costó nada decirlo. No fue sólo una vez, creo que fueron tres. Era una época en la que los anticonceptivos o el diafragma a veces no se conseguían", recordó la ensayista.