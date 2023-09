Los contagios de Covid subieron un 133% desde julio

La vacunación contra el Covid-19 bajó de ritmo. Muchas personas que deberían recibir el refuerzo no se lo aplican.

Y la mayoría de las personas que hoy sufren complicaciones por coronavirus padecen alguna enfermedad de base o son adultos mayores, lo que los vuelve más vulnerables al virus. Estos grupos no se están vacunando, aunque deberían. A eso apuntan las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, que no excluyen a los grupos no prioritarios. Para estos también se recomienda el refuerzo.