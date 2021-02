Lanzan un robot autónomo que funciona como transporte sobre ruedas

Tiger X-1 es una plataforma de transporte autónoma, con un pequeño hueco para llevar una carga y puede moverse en prácticamente cualquier terreno gracias a la posibilidad de estirar las patas que soportan esas cuatro ruedas. Si el terreno es propicio rueda cual coche a una gran ritmo y si se vuelve abrupto siempre puede comenzar a caminar.

See what an Ultimate Mobility Vehicle can do | TIGER | Hyundai