La UE alerta por insuficiencia mundial de vacunas

El inicio de las campañas de vacunación en la Unión Europea, que tiene 450 millones de habitantes, ha suscitado numerosas críticas. En Francia, por la lentitud o porque no se vacuna de manera prioritaria al personal médico, y se deja para después a los ancianos. En Alemania también hay quejas: ayer se supo que en los geriátricos muchas veces se recurre a “loterías” para determinar quién se vacuna. “Estas dificultades, de momento, no se deben al volumen de las órdenes, sino a la insuficiencia en la escala mundial de la capacidad de producción. Es el caso de BioNTech”, explicó la comisaria Stella Kyriakides. Tras haber pedido primero en noviembre 200 millones de dosis de la vacuna a Pfizer y su socio alemán BioNTech, la UE ejerció una opción de compra de 100 millones suplementarias para 2021. Pero esta semana el jefe de BioNtech advirtió que tanto ellos como Pfizer tienen una capacidad limitada y que la UE debe aprobar cuanto antes otras vacunas, pero la agencia europea a cargo del asunto, la EMA, no es “presionable” por las autoridades políticas, a diferencia de lo visto en Rusia y otros países. Tanto las de Moderna y AstraZeneca esperan la autorización europea.