La empleada de una franquicia hizo juicio y la Justicia extendió la responsabilidad laboral a Havanna

En primera instancia, el juzgado falló a favor de la trabajadora y condenó a Café Seis Hermanos S.A . a realizar el pago de las respectivas indemnizaciones y créditos laborales, pero desestimó la responsabilidad de Havanna S.A., argumentando que la franquiciante no tenía obligación sobre los empleados del establecimiento franquiciado.

La trabajadora apeló esta decisión, argumentando que la sentencia no se ajustaba a derecho, ya que el reclamo por responsabilidad solidaria bajo el artículo 30 de la LCT no debería quedar excluido por la nueva normativa del Código Civil. Sostuvo que el comportamiento del franquiciado demostraba la responsabilidad de Havanna S.A., al no haber supervisado correctamente a los empleados de la franquicia, por lo que el juicio se extendió.