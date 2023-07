"Esos dogos ya no eran dogos: eran asesinos"

Maximiliano Tapuro, un vecino de Córdoba que con una faca mató a dos perros dogos luego de que estos atacaran a una joven de 15 años ocasionándole la muerte, dijo que cuando enfrentó a los animales “esos ya no eran perros, eran asesinos”.

“Estábamos por comer un asadito acá en mi casa, como todos los domingos, en familia. Y escuchamos los gritos de los perros. Salgo y veo que me habían agarrado a uno de los coquitos que tengo yo. Veo eso y quiero sacarlos. Pero como no puedo, agarro una cuchilla y los empiezo a apuñalar. Cuando dejo de apuñalar a uno, el mío se mete adentro de casa y el otro dogo lo empieza a seguir”, dijo en diálogo con Radio Con Vos. Al segundo dogo también lo acuchilló pero no pudo constatar si había quedado tendido muerto.