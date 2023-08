Esclarecen un femicidio en Entre Ríos gracias a las cámaras de seguridad

“Comenzamos a ver que algunos tiempos de las filmaciones tenían incongruencias y dudas y pudieron observarse ciertas actitudes de la persona detenida”, explicó Beguerie sobre cómo se llegó a sospechar del detenido y luego a encontrar los restos. El comisario dijo que cree que los restos fueron dejados allí presumiblemente el 10 de julio, a poca horas de la desaparición de la joven. Agregó que aún no se encontró todo el cuerpo sino “algunas partes” y que, mediante estudios de ADN u otras técnicas forenses, aún debe certificarse que sean de Luisina, aunque para los pesquisas todo indica que es así.

La fiscal del caso, Julia Elena Rivoira, trabajó en el lugar del hallazgo junto a la policía y demás instructores del Ministerio Público de Concordia, tras lo cual se comunicó con la familia de Leoncino. “Estamos convencidos de que (el detenido) es el autor de este hecho, desde el punto de vista policial. Y desde el judicial, también se tiene el convencimiento pleno de la situación de esta persona como autora”, dijo el comisario, quien no descartó que haya “una o más personas involucradas” , por lo que prosigue la investigación.

En tanto, uno de los abogados de la familia de Luisina, Martín Jauregui, dijo en declaraciones a Crónica TV que todo indica que el cuerpo es de la joven: “Primero, muchos desaparecidos no hay; segundo, la ropa, y eventualmente puede haber algún tatuaje”. “Es muy probable que se encuentren más rastros, más piezas en el día de la fecha, y es muy probable de que antes de las pericias genéticas podamos tener una identificación con los médicos forenses simplemente”, manifestó.

Las cámaras, vitales

El pasado 24 de julio el juez de Garantías de Concordia Germán Dri dictó la prisión preventiva de Benítez (42) por el femicidio de Leoncino, al considerar acreditada su participación en el hecho tras un análisis efectuado sobre las cámaras de vigilancia que captaban los alrededores de su domicilio, ubicado en la calle Santos Vega al 1200, en el Barrio 6 de febrero de la ciudad de Concordia.

“Se tomaron en cuenta los testimonios de un remisero (que llevó a Luisina hasta ese domicilio) y especialmente las cámaras de seguridad que captan el ingreso de ella a la casa del sospechoso. Luego, se ve el egreso del imputado con bolsas de residuos en una motocicleta. Con ese cuadro de evidencias se requirió la prisión preventiva”, explicó Bri a la prensa local. A su vez, fuentes judiciales confirmaron que Benítez tenía antecedentes penales y que tras ser detenido por este hecho se negó a declarar.

Por su parte, el jefe de fiscales de la ciudad entrerriana, José Costa, detalló que se perdió contacto con el teléfono celular de Leoncino durante la madrugada del pasado 10 de julio, aunque aclaró que la fiscalía comenzó a investigar su desaparición desde del domingo 16, cuando se realizó la denuncia correspondiente.

“Ahí empezamos a reconstruir el camino que había hecho ella. Después de descartar varias hipótesis, determinamos que, ese lunes, ella ingresó al domicilio de la persona ahora detenida. Ingresó ahí y no se la vio salir más”, detalló el representante del Ministerio Público. Y agregó: “Se hizo un gran trabajo de las cámaras. Hubo horas y días de visualización. No se la vio salir más a Luisina, mientras que unos días después se lo vio a Benítez salir con bolsas negras grandes en varias oportunidades. Salía cubierto con cascos, con guantes. No quería que se lo identifique”.

El caso de la hermana Valeria

Luisina era hermana de Valeria Leoncino (25), quien el 6 de marzo último también fue víctima de un femicidio cuando fue asesinada de tres balazos en la puerta de su casa donde se encontraba con un grupo de amigas, quienes identificaron al agresor como un hombre de 34 años que estaba “obsesionado” con ella. Dicho crimen ocurrió sobre la calle Guarumba, entre las calles Eva Perón y Entre Ríos, cuando la joven de 25 años, que había invitado a una “juntada” a tres amigas, fue atacada por Carlos Passarella (34) con un arma calibre 9 milímetros.