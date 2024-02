El sultanato de Omán inauguró una exposición del artista rosarino Lucio Fontana

La muestra titulada "The Infinity of White. Lucio Fontana y los artistas italianos del absoluto" se exhibe en uno de los museos más importantes de este país del Medio Oriente

La muestra, “The Infinity of White Lucio Fontana and the Italian Artists of the Absolute” lo presenta a Fontana como uno de los creadores fundamentales del país europeo, además de ser “la primera exposición centrada en el arte italiano de posguerra en Oriente Medio”, informaron los organizadores en un comunicado.