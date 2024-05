El Papa Francisco sorprendió al revelar su anhelo: "Tengo ganas de ir a la Argentina"

“Sentí que fue un encuentro de un nieto con su abuelo, todo tan natural, él es muy llano… Hablamos de la diócesis, el Papa contó anécdotas, me regaló pila de libros, rosarios, estampitas … hicimos el intercambio de remeras (le llevé una del Espacio Puentes – Hogar de Cristo Cura Brochero) y le di el cuadro… vimos el videoclip, le gustó mucho y ahí el Papa dijo ‘tengo ganas de ir a la Argentina’ . ¡Misión cumplida, Familia!”, expresó el sacerdote en un video que compartió con la Familia Grande Hogar de Cristo, de la cual es parte integrante.

Desde que Jorge Bergoglio fue designado Papa el 13 de marzo de 2013, nunca más volvió a la Argentina, aunque en varias oportunidades manifestó su deseo de hacerlo cuando se dieran las circunstancias.

El videoclip combina una canción del cantante Yhosva Montoya con una emotiva recopilación de imágenes significativas, incluyendo la peregrinación a la Basílica de Luján en marzo de este año y de la Peregrinación Nacional en conmemoración de los 15 años del Hogar de Cristo y los 10 años del pontificado de Francisco.

Estela de Carlotto: "Si se dan las cosas, va a venir"

El Papa Francisco había anticipado su anhelo de visitar la Argentina en la visita que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, le hizo en el vaticano. En esa ocasión, el Pontífice le dijo que "quiere venir" a la Argentina y remarcó que "si las cosas dan, va a venir".

La referente de los derechos humanos se refirió al encuentro que mantuvo con el Sumo Pontífice en el Vaticano el pasado jueves, aunque prefirió reservarse algunos detalles de la charla.

"Estaba hecho un argentino con nosotros. Le estuvimos pidiendo para ver cuándo viene a la Argentina", sostuvo Carlotto en declaraciones radiales. Y agregó: "Él tiene ganas de venir, pero dijo que va a pensarlo. Lo vi con ganas de venir al país, no se negó, pero lo que dijo es que tiene muchos lugares que ir antes. Y después verá la situación de Argentina".

Embed Estela y Francisco hoy en el Vaticano. pic.twitter.com/7Aeq9mXJy1 — Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) April 18, 2024

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo deslizó que hablaron sobre el gobierno del presidente Javier Milei, aunque no dio precisiones: "Éramos un grupo de argentinos hablando de nuestro país y de muchas cosas que no voy a decir porque no conviene".