El Papa Francisco se disculpó por utilizar un insulto homofóbico en una reunión

El Papa Francisco se disculpó por usar el término en italiano "frociaggine", una palabra despectiva para describir a la comunidad LGBT, dijo que no tuvo intención de usar lenguaje homofóbico y pidió perdón a cualquiera que se haya sentido ofendido, según indicó oficialmente el Vaticano.

Luego los diarios Corriere della Sera y La Repubblica precisaron que el Papa habría dicho que “hay demasiada mariconería en los seminarios”, no en la Iglesia.

Inicialmente el Vaticano no respondió a la petición de comentarios, y posteriormente publicó el comunicado con el pedido de disculpas.

La Repubblica atribuyó su historia a varias fuentes no especificadas, mientras que Corriere aseguró que estaba respaldada por algunos obispos no identificados, que sugirieron que el Papa, como argentino, podría no haberse dado cuenta de que el término italiano que usaba era ofensivo.