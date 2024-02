"Las últimas décadas" de Miguel Ángel, en una muestra del Museo Británico

“Michelangelo: the last decades” se titula la muestra que se extenderá hasta el 28 de julio en el Museo Británico, en la capital inglesa, en un relato que toma como punto de partida 1534, el año en que Miguel Ángel abandonó Florencia rumbo a Roma para no volver a ver su ciudad natal, y que busca revelar aspectos desconocidos de su personalidad.