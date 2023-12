El gobierno confirmó que buscará la privatización de Trenes Argentinos

Con respecto a los trenes, Ferraro hizo referencia a la estructura que se quiso llevar adelante en los '90, pero que finalmente no se implementó. "Fíjese lo que es el Estado, este monstruo que crece solo, que cuando se privatizaron se trató de llevar a Argentina el modelo europeo, por el cual se creó una empresa que administre la infraestructura ferroviaria, esto es las vías y señalizaciones, y otra que administre la operación ferroviaria ", declaró el ministro. Es to es lo que se pretende retomar desde el gobierno actual, quedando así dos modelos de negocios con objetivos y maneras de actuar distinta.

Además, comentó que se realizará un mapeo de las empresas que son sociedades anónimas con capital en manos del Estado y aquellas que son Sociedad del Estado. El ministro explicó que “mapearlas significa hacer un diagnóstico a aquellas que son rentables; ver la posibilidad de privatizar aquellas que no sólo no son rentables, sino que no tiene sentido que existan, la intención es disolverlas; y aquellas que son deficitarias, pero pueden llegar a estar en equilibrio, aplicar una terapia de racionalización para llegar al punto de equilibrio y ver qué se puede hacer”.

