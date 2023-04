el dia12.jpeg

Ed Sheeran ingresa a la corte federal de Manhattan el martes 25 de abril de 2023 en Nueva York. Los herederos de Ed Townsend, coguionista de Marvin Gaye del clásico soul de 1973, demandaron a Sheeran, alegando que la exitosa canción de la estrella del pop inglés de 2014 tiene "sorprendentes similitudes" con "Let's Get It On" y "elementos comunes manifiestos" que violan sus derechos de autor. (Foto AP/Brittainy Newman)