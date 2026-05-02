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Malvinas: Reino Unido asegura que la protección sobre el archipiélago es "innegociable"

El jefe de la Real Fuerza Aérea británica, Richard Knighton, confirmó que las unidades bajo su mando se mantienen en estado de "máxima alerta"

2 de mayo 2026 · 15:45hs
La Fuerza Aérea Británica (RAF) se mantiene en alerta máxima.

La Fuerza Aérea Británica (RAF) se mantiene en "alerta máxima".

El jefe de la Real Fuerza Aérea británica (RAF, por sus siglas en inglés), Richard Knighton, advirtió que la protección militar de las Islas Malvinas constituye una prioridad "innegociable" para el Reino Unido y confirmó que las unidades bajo su mando se mantienen en estado de "máxima alerta".

Estas declaraciones, que endurecen la postura inglesa sobre el Atlántico Sur, se producen tras la filtración de un memorando del Pentágono que sugiere un posible apoyo estadounidense a la reivindicación argentina sobre el archipiélago.

En ese marco, Knighton subrayó la capacidad operativa de la RAF para responder ante cualquier eventualidad y destacó que la presencia de cazas y personal especializado en la base de Mount Pleasant, en la Isla Soledad, garantiza un control efectivo del espacio aéreo en la región.

"Nuestra misión es clara y el compromiso con los habitantes de las islas es absoluto", señaló el jefe militar, quien además vinculó el estado de vigilancia actual con la necesidad de demostrar una disuasión creíble frente a cualquier intento de desafiar la soberanía británica en el archipiélago.

El máximo responsable de la fuerza aérea inglesa remarcó que el despliegue tecnológico y humano en las islas no es estático, sino que se adapta de manera permanente a los desafíos globales, manteniendo una coordinación estrecha con las otras ramas de las Fuerzas Armadas apostadas en el área.

>> Leer más: Hundimiento del Belgrano: 36 horas a la deriva y la consigna de no dormirse para sobrevivir

La situación de tensión se generó después de que The Telegraph publicara un memorando del Pentágono que detallaba las opciones disponibles para su país ante la falta de respuesta de sus aliados europeos a las acciones en Irán.

De acuerdo al trascendido en el medio británico, el presidente Javier Milei reiteró ante las autoridades de Estados Unidos que "las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. Además, se resaltó lo dicho días atrás por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien llamó a los kelpers a volver a su país.

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