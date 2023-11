El actor Dwayne Johnson sugiere que podría ser candidato a presidente de EEUU

Johnson es muy popular en los EEUU. No descarta lanzarse a la campaña.

En su aparición como primer invitado en el nuevo podcast de Spotify de Trevor Noah “What Now?”, el actor y ex luchador dijo que una encuesta realizada en 2021 a 30.000 adultos estadounidenses llevó a “los partidos” a ponerse en contacto con él a finales de 2022 para preguntarle si estaba interesado en presentarse.

“Fue una encuesta muy interesante y me conmovió mucho”, dijo Johnson. “Me quedé realmente alucinado y me sentí muy honrado. Voy a compartir esto con vosotros: a finales de año, en 2022, recibí una visita de los partidos preguntándome si me iba a presentar, y si podía presentarme. “Fue algo grande, y surgió de la nada”, añadió. “Sacaron a relucir esa encuesta, y también su propia investigación en profundidad que demostraría que si alguna vez siguiera ese camino sería un verdadero aspirante. Fue todo muy surrealista, porque ese nunca ha sido mi objetivo. Mi objetivo nunca ha sido la política. De hecho, hay muchas cosas de la política que odio”.