Dormir en un castillo de princesa Disney cuesta 33 euros la noche

¿Quién no quiere vivir en un cuento de hadas aunque sea por una noche? En un lugar de China, un empresario tuvo una idea para combinar negocios y sueños de princesas. Edificó un castillo -que parece sacado de una película de Disney- para que allí funcione hotel. No, no se necesitan hadas madrinas para jugar a ser Cenicienta, parece: solo se necesitan 33 euros por noche.