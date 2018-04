Detienen a una madre que fue filmada cuando golpeaba a su hijo

Una mujer fue detenida en la localidad bonaerense de Ituzaingó tras haberse difundido un video en el que puede verse cómo maltrata cruelmente a su pequeño hijo de dos años y lo amenaza de muerte. Se negó a declarar y fue imputada por el delito de "homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa".

"El nene era muy cariñoso conmigo, cuando yo llegaba venía y me abrazaba y la mamá le decía 'no busqués refugio'. Siempre lo zamarreaba fuerte, yo le decía que lo podía lastimar y ella me decía que no me meta", relató esta mañana Karina Sanguine, la niñera de F., el niño agredido por su mamá, Gabriela G.

Filman a madre que le pega a su hijo



La niñera dijo a periodistas hoy que "ella no me dejaba usar el celular pero yo le decía que lo necesitaba prendido por mis hijos. El 7 de abril fuimos a la quinta, el nene le rompió el celular y a ella le agarró un ataque de nervios, le empezó a pegar y se lo llevó al baño y le dijo que lo iba a ahogar".

El episodio que denunció la niñera ocurrió en una quinta de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó.

Sanguine indicó además que "en ese momento yo saqué el celular y empecé a filmar para que quedara una prueba de lo que ella le hacía a F; después se lo saqué de las manos y se lo llevé al papá porque no sabía qué hacer".

Habla La Niñera Que Filmó a madre



El papá del niño, Claudio J., que está separado de Gabriela, al ver el video se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Hurlingham y radicó la denuncia, que fue derivada a la Unidad Fiscal de Investigación Nе de Morón, a cargo de Claudio Oviedo.

Tras tomar declaración a la niñera, ver el video que subió a las redes y recibir el informe médico que corroboraba heridas leves en el niño, Oviedo ordenó ayer la detención de la mujer, quien se negó a declarar y fue imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa.