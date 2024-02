Cómo armar un CV para tener éxito a la hora de la búsqueda laboral

Errores más frecuentes a la hora de armar el CV

1- Extensión del CV:

Julieta Pagg comentó que, en su trabajo como reclutadora, muchas veces le envían currículums de 3 ó 4 páginas, lo que dificulta la lectura de las cartas de presentación de todos los candidatos.

Lo correcto sería un CV con una extensión de una sola carilla, con la información necesaria para el puesto al que se aplica. También es importante que todos los datos se presenten de manera ordenada y cronológicamente.

2- Información irrelevante:

La licenciada en Recursos Humanos también comentó que otro error frecuente de muchos candidatos es compartir información de más o redundante, que no tiene nada que ver con el puesto al que se aplica, lo que puede ser perjudicial.

La profesional aclara que no es necesario incluir todas las experiencias laborales, sino las más recientes y las que se relacionen con el rubro en el que el candidato está buscando trabajo. Por ejemplo, si una persona aplica a un puesto como administrativo de una empresa, y en sus años de juventud trabajó como mozo, esa información puede obviarse.

También hay datos personales que el candidato debe guardarse, y no compartirlos en el CV. Como el estado civil, la dirección exacta de la vivienda, número de hijos, etc. Ese tipo de información no debería ser relevante para el reclutador, y no debería figurar en el currículum.

3- Elección de la foto:

“Uno de los errores más comunes es la elección de la foto”, expresó Julieta Pagg, Licenciada en Recursos Humanos, y agregó: “A diario veo currículums con fotos que se sacaron en el baño o con lentes de sol, también utilizan mucho las selfies y esto le saca formalidad a la presentación de la información”.

Frente a esto, la especialista sugirió elegir una imágen que transmita la mayor profesionalidad posible. Expresó que no hace falta que sea con saco y camisa, pero sí es recomendable una foto en primer plano, con buena luz, y que el fondo y la vestimenta sean en lo posible neutros, para evitar la informalidad.

Por otro lado, Pagg afirmó que en búsquedas laborales en Argentina, la foto en el CV “es un detalle que suma”. No obstante, aclaró que la utilización de imágenes en los currículums es algo cultural, y que no se usa en todos los países. Si se aplica a un puesto en otro lugar del mundo, es importante buscar cuáles son los usos y costumbres en el armado del CV.

4- Cuidado con mentir:

Hay un consejo de abuela que nunca falta, el de mentir en el currículum, “total no pasa nada”. En muchos casos, los candidatos agregan información que no es verdad en la sección de experiencia laboral, o afirman tener conocimiento sobre la utilización de ciertos programas informáticos, cuando no es así.

Julieta Pagg afirmó que en sus años de trabajo como reclutadora “muchas veces” descubrió mentiras. “Lo que sugiero es no mentir con el uso de herramientas, porque puede perjudicar al candidato", resaltó.

La especialista comentó sobre una experiencia personal al descubrir la mentira de un candidato: "Me pasó una vez de entrevistar a una persona que me aseguró saber utilizar Excel y cuando le hicimos una mini prueba para validarlo se sintió super expuesta e incómoda", recordó.

"Pero eso no quita que no puedan ponerle un poco de pimienta a sus relatos, siempre que sea para destacar todo lo bueno que tenemos para ofrecer. La transparencia siempre se valora en el proceso de búsqueda", afirmó Pagg y agregó: "¡Confianza en uno mismo y autenticidad son clave!".

Tres tips infaltables a la hora de armar un CV

1.El título siempre tiene que ser el nombre y apellido del candidato. Y nunca olvidarse de incluir los datos de contacto (teléfono, correo y ubicación, con esos datos alcanza y sobra).

2.Organizar las experiencias laborales y la formación académica en orden cronológico inverso (primero el trabajo actual y luego los anteriores)

3.Incluir un breve texto de presentación donde puedas contar las habilidades y objetivos.

La profesional también recomienda utilizar plantillas de aplicaciones como Canva y Word, las cuales permiten elegir colores y diseños. "La clave está elegir una plantilla que sea acorte al perfil del candidato" sostuvo Julieta y continuó: "Si es una persona con mucha experiencia laboral, puede optar por un formato con poco diseño para aprovechar todo el espacio de la hoja".

Por último, la Licenciada en Recursos Humanos sugirió que, al finalizar con el armado del currículum y antes de enviarlo a un búsqueda laboral, es importante mostrárselo a un amigo o familiar para chequear que la información que se quiso transmitir se comprenda correctamente.

¿Un estudiante sin experiencia laboral puede armar un CV atractivo?

"¡Absolutamente! Si no se tiene experiencia laboral, el diseño puede ser un gran aliado", respondió Julieta, sin dudarlo. En un CV de un joven estudiante, Pagg recomienda optar por un formato que permita reducir la hoja, para tratar que queden la menos cantidad de espacios en blanco posibles.

"Una buena opción es poner en el lateral izquierdo una columna de color con la foto y el centro dejar espacio para los datos de contacto, el texto de presentación, y los estudios", sugirió Pagg y agregó: "Se puede agregar también disponibilidad horaria y herramientas, como paquete de office, e idiomas".