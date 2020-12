Chilavert salió al cruce de Matera por sus dichos contra los paraguayos

Chila apeló a su perfil de la red social Twitter para cuestionar al ahora excapitán de Los Pumas. "Señor Pablo Matera, los bolivianos y paraguayos somos personas honestas, trabajadoras, pero no racistas. Usted le hace mucho daño al rugby y a su hermoso país, tú no has ganado nada", escribió en un posteo.

https://twitter.com/JoseLChilavert_/status/1333781681044537347 Sr Pablo Matera los Bolivianos y Paraguayos somos personas honestas,trabajadoras,pero No racista,usted le hace mucho daño al rugby y a su hermoso País,tu no has ganado nada. pic.twitter.com/xSc3FwUsXV — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) December 1, 2020

Un rato más tarde el exarquero volvió a arremeter contra el jugador de Stade Francais. "Señor Pablo Matera: usted dañó al rugby argentino y el rugby no lo pulió. Respete a los bolivianos y a los paraguayos, Fernando Báez Sosa vive. Solo fui tres veces el mejor del mundo, orgulloso de ser paraguayo", afirmó.

https://twitter.com/JoseLChilavert_/status/1333817780341248004 Sr Pablo Matera usted dañó al rugby Arg y el rugby No lo pulió,respete a los bolivianos y a los paraguayos,FERNANDO BAEZ SOSA VIVESolo fui 3 veces el mejor del orgulloso de ser Paraguayo pic.twitter.com/kmA07dhUI0 — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) December 1, 2020

La reacción de Chilavert es una de las tantas que tuvieron lugar desde que trascendieron los tuis de Matera y sus compañeros de Los Pumas Guido Petti y Santiago Socino. Todos fueron sancionados por la Unión Argentina de Rugby (UAR) por las expresiones racistas, clasistas y xenófobas que publicaron años atrás en sus redes sociales y que se hicieron virales.