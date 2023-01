Caso Báez Sosa: un testigo amigo de los rugbiers confió que sintió "vergüenza" y "dolor"

"Sentí hasta vergüenza, me da mucho dolor". Juan Pedro Guarino, uno de los dos jóvenes que fueron imputados y luego sobreseídos en la investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, declaró sobre la agresión de sus amigos al joven como testigo en el marco del juicio que enfrentan sus ocho amigos por el ataque.

"Vi a Máximo al lado de un chico tirado. Me imaginé que se estaban peleando de vuelta, y ya cansado, me fui. Porque habíamos ido de vacaciones a pasarla bien. Ellos ya se habían peleado en otras ocasiones", señaló Guarino, ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores, y agregó: "Sentí mucha vergüenza, me da mucho dolor".