Calendarios de adviento de belleza: el regalo perfecto esta Navidad para amantes del skincare
Novedades

Calendarios de adviento de belleza: el regalo perfecto esta Navidad para amantes del skincare

La Capital | Novedades | Calendarios de adviento

La tendencia de los calendarios de Adviento de belleza gana espacio en Navidad: combinan miniaturas y full size, seleccion de skincare y maquillaje, y una experiencia diaria de autocuidado. Este año, Sokobox presenta una edición con foco K-Beauty.

6 de noviembre 2025 · 17:27hs

Para los amantes del maquillaje, del skincare o simplemente del autocuidado, el clásico calendario de adviento con golosinas quedó atrás. Ahora, cada cajita puede esconder un serum iluminador, un labial en tendencia, un nuevo producto de skincare o una mini paleta para cambiar el mood del día.

¿Por qué regalar un calendario de adviento de belleza?

Porque no es solo un producto: es una experiencia. Cada día es una sorpresa que transforma la rutina, invita a probar algo nuevo y recuerda que se merecen momentos de cuidado, incluso en medio del caos de fin de año.

El equipo de Grupo Corven celebra el reconocimiento a su cultura laboral y liderazgo.

Grupo Corven, entre las mejores empresas para trabajar en Argentina

Además, es el regalo ideal para "beauty lovers". No importa si son fanáticas del skincare o simplemente disfrutan de descubrir marcas nuevas. Un calendario de Adviento bien seleccionado puede incluir miniaturas, productos full size, ediciones limitadas y accesorios que elevan cualquier rutina.

Y no importa si es para regalar o para regalarse, es un un obsequio que se extiende por 25 días, es una forma de celebrar la constancia, el amor propio y la curiosidad.

calendario-de-adviento-2025-1167412_2048x2048

¿Sólo para expertas en maquillaje, skincare o beauty?

No importa. Los calendarios de este tipo suelen incluir productos versátiles, fáciles de usar y pensados para todo tipo de pieles. Desde bálsamos labiales hasta mascarillas hidratantes, pasando por todo tipo de productos para el cuidado de la piel.

Es una forma divertida de explorar sin compromiso, de jugar con texturas y colores sin la presión de “saber usarlo bien”.

Además, los calendarios son una excelente oportunidad para descubrir marcas. Algunas incluyen productos de lujo en formato mini, otras apuestan por lo natural, lo vegano o lo cruelty-free.

Más que belleza: una pausa diaria

A diferencia de un solo producto, el calendario de Adviento se extiende por 25 días. Es como recibir 25 regalos en uno. El mayor valor del regalo es, en definitiva, disfrutar. Cada cajita es una pausa, una sorpresa que se espera con anticipación cada día.

Además, es ideal para hacer contenido en redes sociales, un calendario de adviento maquillaje se convierte en una fuente inagotable de inspiración. Cada producto es una excusa para generar contenido auténtico y variado: mostrar texturas en detalle, hacer mini reseñas con tu toque personal, probar combinaciones inesperadas, o documentar cómo se integran a la rutina diaria.

Más allá del producto en sí, hay narrativa. Permite compartir la reacción al abrir cada cajita, contar qué fue lo sorprendente, qué se convirtió en favorito, o incluso qué no funcionó. Y como el calendario se extiende por 25 días, es una estructura natural para crear contenido serializado, ideal para Reels, Stories y TikToks.

484_2048x2048

¿Qué buscar en un buen calendario de Adviento?

No todos los calendarios son iguales. Algunos priorizan cantidad, otros calidad. Algunos se enfocan en maquillaje, otros en skincare, y hay los que combinan ambos mundos. Aquí van algunos criterios para elegir el ideal:

  • Selección inteligente: Que cada producto tenga un sentido, que no sea solo relleno.
  • Variedad de marcas: Ideal si incluyen tanto nombres conocidos como descubrimientos nuevos.
  • Formato útil: Miniaturas que realmente permiten probar, o productos full size que se integran a tu rutina.
  • Diseño atractivo: Porque el empaque también es parte de la experiencia.
  • Valor real: Que el precio se justifique por el contenido, no solo por la estética.

El calendario está pensado para sorprender, emocionar y acompañarte durante 25 días.

Calendarios de Adviento bien pensados

Este año Sokobox, como en otras ediciones anteriores, lanza su propio calendario de Adviento. Pero no es cualquier calendario. Está diseñado para quienes disfrutan descubrir, probar, jugar y cuidar de sí mismos. Cada cajita fue curada con intención, buscando aportar valor, alegría y novedad.

Con esta edición se puede disfrutar de lo mejor del K-Beauty con 25 tesoros en formatos mini y full-size. Descubrir texturas inesperadas, marcas que quizás desconocidas y otras tradicionales. Es una invitación a salir de lo habitual, reconectar con la piel y explorar el estilo desde otro lugar.

En definitiva, un regalo con intención

Los calendarios de Adviento de belleza son mucho más que una tendencia. Son una forma de celebrar el autocuidado, la curiosidad, la alegría cotidiana. Una experiencia que dura 25 días. Una que no necesita envoltorio, porque cada cajita ya es un regalo. Una que invita a detenerse, a jugar, a cuidarse. Una que recuerda que la belleza es importante, pero también una pausa, intención y alegría.

Calendarios de adviento Navidad skincare belleza

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Ver comentarios

Las más leídas

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Edición impresa

jueves 6 de noviembre de 2025

Tapa

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Comenzó el juicio oral por el crimen de Soraya Rubiolo, asesinada en Colombres al 2100 cuando estaba con su bebé de 5 meses
Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo
Política

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Lo más importante
Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Ovación
Coronel Aguirre todavía sueña con el tricampeonato en el fútbol rosarino

Por Juan Iturrez
Ovación

Coronel Aguirre todavía sueña con el tricampeonato en el fútbol rosarino

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Todos los caminos conducen hacia un anuncio de Franco Colapinto en Alpine en  2026

Todos los caminos conducen hacia un anuncio de Franco Colapinto en Alpine en  2026

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero
Policiales

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

Qué pasará con el dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato
Economía

Qué pasará con el dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?
Economía

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario
La Ciudad

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección
La Región

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

Medicina personalizada: qué significa en la práctica y cuánto avanzó en Argentina

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Medicina personalizada: qué significa en la práctica y cuánto avanzó en Argentina

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles
Información General

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes
LA CIUDAD

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora
POLITICA

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Por Rodolfo Parody
Ovación

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación
Economía

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Ovación

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia
Información General

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez
Política

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez

Les robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Les robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona