Báez Sosa: uno de los rugbiers habló para decir que no estaba en el lugar del crimen

“Quiero aclarar algo. Yo no estaba ahí”, afirmó Pertossi (21 años) ante el Tribunal Oral en los Criminal (TOC) 1 de Dolores tras levantar la mano y pedir sorpresivamente que lo dejaran declarar, en momentos en que brindaban su testimonios cuatro peritos especializados en análisis facial forense.

Esta inusual situación se produjo minutos después del mediodía, mientras el perito Andrés Bruzzese y el abogado Fabián Améndola, uno de los representantes de la familia de la víctima, intercambiaban apreciaciones sobre una secuencia de uno de los videos exhibidos en la sala y que lo ubicaba presuntamente entre quienes atacaban a Báez Sosa y a sus amigos.

En las imágenes reproducidas en la pantalla del tribunal, Pertossi era identificado como uno de los agresores directos de Fernando, pese a que el joven llegó a juicio imputado únicamente como agresor de quienes intentaron defenderlo.

“Luciano Pertossi quiere hacer una aclaración”, dijo entonces el defensor Hugo Tomei, y la presidenta del tribunal, María Claudia Castro, pidió a los peritos que se retiraran de la sala para darle la palabra al imputado.

Entonces, Pertossi se puso de pie, se ubicó en una silla frente al tribunal y pronunció las primeras palabras de uno de los acusados desde que el juicio se puso en marcha el 2 de enero: “Quiero aclarar algo. ¿Lo hago? Yo no estaba ahí”.

El fiscal Gustavo García le pidió precisiones sobre “¿Dónde estaba usted en ese momento?”, pero el acusado se negó a responder, al igual que hizo cuando el representante del Ministerio Público preguntó quién era la persona de negro que aparecía en el video detrás de un auto. “Ya aclaré eso. No quiero responder ninguna otra pregunta. No se molesten en hacer otra pregunta. No voy a responder”, aseguró el imputado y mantuvo la postura cuando el abogado del “particular damnificado” quiso interrogarlo.

La jueza intervino y expresó que el acusado “dejó en claro que no va a responder”, y luego el joven regresó a su lugar, junto al resto de los rugbiers acusados por crimen del estudiante de abogacía cometido la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell: Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).

La declaración del más joven de los Pertossi fue la primera realizada por uno de los acusados desde que comenzó el debate oral, y también fue la primera vez que los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, escucharon la voz de alguno de ellos.

Tras su breve testimonio, el joven cruzó miradas y un arqueo de cejas con su madre, que presenciaba la audiencia a pocos metros, y luego la jueza dispuso un breve cuarto intermedio.

Según sostuvo el abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, con esta declaración “se fisuró el pacto de silencio” entre los acusados del crimen. “No ha sido feliz la participación de Pertossi en la diligencia de hoy (jueves). Lo único que hace es ratificarme la postura que tenemos desde el primer día. l vio cierta debilidad en que no podía distinguirse su rostro en la escena del crimen y trató de llevar esta coartada adelante”, expresó el letrado. Mientras que el fiscal García expresó en declaraciones a la prensa al retirarse de los tribunales: “Le hubiera hecho mil preguntas.” Al tiempo que el defensor Tomei contó que la decisión de Luciano Pertossi de declarar fue “espontánea”.

Los peritos

El noveno día de testimonios había comenzado cerca de las 10.30 y tuvo como eje la declaración de los cuatro peritos de la PFA, quienes analizaron todos los videos incorporados a la causa.

Junto a Bruzzese, declararon Yanina Cuenca, Agostina Matticoli y Ricardo Gabriel Pisoli, quienes aseguraron que las capturas cuadro por cuadro de esas imágenes permitieron ubicar en el lugar del crimen a los ocho imputados. Precisaron también que en los videos pudo identificarse a Alejo Milanessi (22), imputado en el inicio de la investigación pero luego sobreseído en abril de 2021.

A su vez, señalaron que fue reconocido en el lugar, sobre la vereda y a pocos metros del cuerpo de la víctima, Tomás Colazzo (19), un amigo de los acusados a quien el abogado acusador apuntó siempre como “el sospechoso número 11”, quien era menor al momento del homicidio en enero de 2020. Los peritos aportaron, además, un croquis con el presunto lugar de cada uno de ellos al momento del ataque.

Por pedido del abogado defensor Tomei, antes del ingreso de los testigos, las sillas en las que se ubican cada día los imputadas habían sido corridas unos centímetros hacia adelante y hacia al centro de la sala, para que cada uno de ellos tuviera una mejor visión de la pantalla donde se exhibirían los videos.

Durante la reproducción de las imágenes, Luciano Pertossi se mostraba inquieto, hasta que decidió levantar la mano y su defensor pidió que le permitieran declarar.

Por último, declaró Francisco Santoro, un amigo de Pablo Ventura, el remero de la localidad bonaerense de Zárate incriminado falsamente en la causa, quien aseguró que a los rugbiers imputados “les divertía pelear” y que uno de ellos, Lucas Pertossi, formó parte de un grupo de jóvenes que en enero de 2019 agredieron a la salida de un boliche a un chico que terminó hospitalizado con una fractura de cadera.