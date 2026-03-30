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Un mundial dedicado al planeta: se viene Copa Climática 2026

En un año donde el espíritu mundialista atraviesa a toda Latinoamérica, la Copa Climática propone llevar esa pasión a las escuelas.

30 de marzo 2026 · 15:13hs
Un mundial dedicado al planeta: se viene Copa Climática 2026

A través del juego, el trabajo en equipo y la creatividad, estudiantes y docentes se convierten en protagonistas de un desafío que combina fútbol, aprendizaje y acción climática.

El mundial convoca multitudes, ¿por qué no llevar esa energía a las escuelas? La Copa Climática 2026 invita a docentes y estudiantes de toda Latinoamérica a participar de una competencia educativa sobre sostenibilidad y cambio climático, 100% gratuita para instituciones educativas públicas y privadas de la región.

Impulsada por la ONG Eco House Global, la iniciativa está dirigida a jóvenes de 16 a 18 años y sus docentes. A lo largo de la competencia, los equipos avanzan a través de una plataforma digital, donde suman puntos, acceden a formación sobre sostenibilidad y cambio climático y compiten por increíbles premios. En la instancia final de la copa, desarrollan una solución a una problemática ambiental de su comunidad. Es un “mundial” diferente que busca acercar la acción por el planeta a las escuelas de toda Latinoamérica.

La competencia es 100% online y está abierta a escuelas de toda Latinoamérica. Para participar, cada equipo debe estar conformado por dos estudiantes y un docente de la misma escuela. Se inscriben a través de la plataforma (www.copaclimatica.com.ar) y comienzan a avanzar en los desafíos de la Copa.

Se recorren cinco módulos temáticos —ciencia del cambio climático, mitigación, adaptación, ciudades y género y revolución ciudadana— que combinan aprendizaje y mucho juego.

El equipo que llegue a las instancias finales deberá trabajar a partir de una pregunta clave: ¿qué problema socioambiental tiene mi comunidad y cómo puedo solucionarlo? A partir de ese disparador, los estudiantes desarrollan un proyecto con el acompañamiento de mentorías para transformar esa pregunta en una propuesta concreta. ¡Solo las mejores llegarán a la gran final!

Fechas clave de la Copa Climática 2026: Inicio de la competencia: 30 de marzo; Etapa clasificatoria: del 30 de marzo al 29 de mayo; Semifinal: del 1 de junio al 6 de julio; Final: 13 de julio.

Para más información, se puede escribir a [email protected].

Sobre Eco House Global

Eco House Global es una organización sin fines de lucro que, desde 2016, impulsa la sostenibilidad a través de programas de educación socioambiental de calidad, promoviendo la participación y la acción en todos los sectores de la sociedad. Con más de 9 años de trayectoria, trabaja en la formación de nuevas generaciones comprometidas con los desafíos ambientales, apostando a la educación como motor de transformación.

En este marco, desarrolla la Red de Escuelas para el Desarrollo Sostenible (REDES), un programa que integra a más de 250 escuelas de América Latina y promueve la formación, el intercambio y la acción colectiva frente a la crisis climática.

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