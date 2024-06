El municipio cuenta con 742 centros de recepción para materiales reciclables

Los materiales reciclables que se pueden depositar en estos contenedores son papeles (blancos o de color), tales como: diarios, revistas, guías telefónicas, cuadernos, sobres, etc.; cartones (cajas, tetrabriks, etc); envases y botellas plásticas de gaseosas, aguas, sodas, productos de limpieza o productos de tocador; envases y botellas metálicas como latas de conservas o aerosoles; botellas y envases de vidrio y envases de telgopor (bandejas, vasos, etc.).