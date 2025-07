Cumbre de los Océanos 2025: compromisos, financiamiento y temas pendientes

El evento reunió a líderes políticos, científicos, organizaciones no gubernamentales y representantes del sector privado para abordar los desafíos que enfrentan actualmente los océanos. Bajo el lema “Acelerar la acción y movilizar a todos los actores para conservar y utilizar sosteniblemente el océano” , la cumbre tuvo como objetivo principal promover nuevas medidas para proteger los océanos, mares y recursos marinos, al mismo tiempo que se buscaban mecanismos para implementar de manera más efectiva el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 (ODS 14) .

Nueva financiación azul

Otro de los ejes centrales de la UNOC 3 fue el impulso al financiamiento sostenible para la economía azul. En ese marco, se anunciaron compromisos por un total de 8.700 millones de euros en inversiones para los próximos cinco años, con el fin de apoyar una economía azul regenerativa y resiliente.

La mitad de esos fondos fue atribuida a la iniciativa “Philanthropists and Investors for the Ocean”, una alianza que busca movilizar aún más financiamiento desde el sector privado, articulando esfuerzos entre filántropos, empresas e inversores comprometidos con la salud de los océanos.

En paralelo, se lanzó la iniciativa “One Ocean Finance Facility”, liderada por agencias de la ONU y socios globales, con el objetivo de crear un mecanismo financiero combinado e innovador que canalice recursos hacia proyectos de protección y uso sostenible de los océanos.

Subtítulo: Abordar todas las formas de contaminación

En el plano ambiental, uno de los avances más relevantes fue el apoyo a un futuro tratado global sobre plásticos. En total, 96 países firmaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a promover un instrumento legalmente vinculante que regule todo el ciclo de vida del plástico, desde su producción hasta su eliminación.

Además, se reiteró el objetivo internacional de proteger al menos el 30% de los océanos para 2030, una meta incluida en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y reafirmada por múltiples delegaciones durante la cumbre.

Otros anuncios destacados incluyeron la asignación de más de 25 millones de dólares al Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral, y la decisión de países como Francia y Dinamarca de prohibir la pesca de arrastre en sus aguas nacionales, una medida reclamada desde hace años por organizaciones conservacionistas por su alto impacto ambiental.

El Tratado de Alta Mar

Uno de los temas sobre los que se tenían mayores expectativas dentro de la cumbre era la ratificación del Tratado de Alta Mar (también conocido como BBNJ, por sus siglas en inglés), aprobado por la ONU en 2023. Su importancia radica en que establece un instrumento para proteger la biodiversidad marina en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, que representan casi dos tercios de los océanos. Durante la cumbre, más de 90 países expresaron su compromiso con el tratado, lo que fue celebrado como un paso importante hacia su entrada en vigor.

No obstante, aún quedan pendientes varias ratificaciones nacionales para que el tratado se convierta en jurídicamente vinculante. Actualmente, solo 51 países lo han ratificado, y se requiere formalmente que al menos 60 lo hagan. Frente a este escenario, se espera que el tratado entre en vigor en enero de 2026.

Sin embargo, varias organizaciones, principalmente ambientalistas, advirtieron que, sin una implementación efectiva y verificable, el avance podría quedar limitado a una declaración simbólica. Además, potencias marítimas como Estados Unidos y China no asumieron compromisos concretos durante el evento, lo que fue interpretado por algunos sectores como una señal de falta de liderazgo global en la protección marina.

En el caso de Argentina, firmó el tratado en junio de 2024, en una ceremonia previa, pero aún no ha completado el proceso de ratificación.

Temas postergados

A pesar de los avances y compromisos asumidos, diversos sectores señalaron que algunos temas quedaron relegados o directamente ausentes de las negociaciones. Entre ellos se encuentran la regulación de la minería submarina, la reducción de subsidios a la pesca industrial y el impacto de los combustibles fósiles en la salud de los océanos.

Aunque hubo menciones generales sobre la relación entre océanos y cambio climático, no se presentaron medidas concretas respecto al uso de combustibles fósiles, ni se discutió en profundidad el desarrollo de economías azules sostenibles.

Participación de Argentina

En cuanto a la participación argentina, el presidente Javier Milei asistió a la jornada inaugural de la cumbre por invitación del presidente francés Emmanuel Macron. Su presencia fue interpretada principalmente como un gesto diplomático, dado que es conocida su postura crítica respecto de las agendas ambientales impulsadas por organismos multilaterales.

Milei no intervino en los debates ni ofreció discursos, limitando su participación al plano protocolar. Durante su estadía, mantuvo una reunión bilateral con Macron, donde dialogaron sobre el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países, especialmente en los sectores de energía nuclear, minería y recursos estratégicos.