Constitución y ambiente: una oportunidad histórica para Santa Fe

En barrios y ciudades de toda la provincia, son estas organizaciones las que, con enorme esfuerzo, sostienen tareas esenciales para el reciclaje, la gestión de residuos y la economía circular. Su trabajo cotidiano mejora las condiciones ambientales, genera empleo digno e impulsa prácticas comunitarias de cuidado y responsabilidad compartida. Lejos de ser destinatarias pasivas, las cooperativas deben ser reconocidas como socias clave en un modelo ambientalmente justo e inclusivo.

Y aquí es donde el rol del Estado se vuelve determinante. No alcanza con regular o asistir económicamente: hace falta planificación ambiental integrada, visión territorial y una coordinación que convoque a la industria, las universidades, las organizaciones sociales y las comunidades. Porque la sostenibilidad no nace de esfuerzos aislados, sino de caminos construidos colectivamente.

Es justamente ese camino el que hoy deberíamos debatir con seriedad. Santa Fe atraviesa una oportunidad histórica: la reforma de su Constitución, algo que no sucede desde hace décadas. Sin embargo, la agenda ambiental ha estado prácticamente ausente del debate público. No es un dato menor. Lo que no se nombra, no se prioriza. Y lo que no se incluye en la Constitución difícilmente puede consolidarse como política de Estado.

¿Queremos que el derecho a un ambiente sano —incluyendo la calidad del aire que respiramos, la equidad territorial y la justicia intergeneracional— sea parte del corazón de nuestra vida democrática? Si la respuesta es sí, entonces es momento de decirlo. De debatirlo. De incluirlo.

La transición ya comenzó. Las empresas innovan, las cooperativas sostienen, las comunidades se organizan, la universidad marca el camino. Tenemos capacidad, conocimiento y voluntad. Lo que falta es decisión. Y una Constitución que lo respalde.