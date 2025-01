Acuerdo Mercosur-UE: ¿paso hacia la sostenibilidad o traba para el comercio?

La Unión Europea (UE) se constituye como el segundo socio económico más importante del Mercosur, manteniendo una relación comercial que alcanzó los US $110.000 millones en 2023 , según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Además, alrededor del 15% de las exportaciones del bloque sudamericano se destinan al continente europeo, aunque se mantiene un vínculo deficitario con respecto a las importaciones (alrededor del 20%).

El capítulo ambiental: el talón de Aquiles del nuevo acuerdo

Las exigencias ambientales de la UE se encuentran entre las más estrictas del mundo, reflejando su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, si bien muchas veces se alega que detrás del mismo se encubren prácticas restrictivas del comercio.

A través del Pacto Verde Europeo, la UE impulsa regulaciones que incluyen límites severos a las emisiones de CO y estándares estrictos para la protección de la biodiversidad, la gestión de residuos y la reducción del uso de plaguicidas y productos contaminantes. Normas como la Ley de Restauración de la Naturaleza o el Reglamento de Deforestación Cero obligan a que los productos importados no contribuyan a la deforestación, algo que no tiene paralelo en muchas otras regiones del mundo. Estas exigencias resultan ser las barreras de entrada para los productos sudamericanos y las que los exportadores mercosureños buscan “eliminar”, bajo la justificación de que sus economías dependen del modelo extractivista y agropecuario.

El capítulo incluye, en una de sus cláusulas, un principio fundamental y rector de todo el acuerdo, que introduce prácticamente una condicionalidad: la “no regresión”. Este principio establece que “se prohíbe empeorar las condiciones laborales o ambientales para promover el comercio y la inversión”. En consecuencia, cualquier producto cuya cadena de fabricación implique actividades no amigables con el medio ambiente quedará imposibilitado de ingresar al continente europeo.

En resumen, los países del Mercosur enfrentan un desafío en lograr alinear sus prácticas productivas con las exigencias de protección ambiental del viejo continente. Actividades como la deforestación masiva, el uso intensivo de agroquímicos, la falta de trazabilidad ambiental y las altas emisiones de gases de efecto invernadero se destacan entre los principales obstáculos. Lograr esta convergencia será crucial para avanzar en el acuerdo.