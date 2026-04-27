Flores: un camión chocó en una autopista, y un cartel cayó y mató a un policía

Un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires murió en la tarde de este lunes al ser impactado por un cartel de señalización, que cayó desde la autopista 25 de Mayo por el choque de un camión, en el barrio porteño de Flores.
Ocurrió este lunes en la autopista 25 de Mayo. La víctima falleció en el acto
Un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires murió en la tarde de este lunes al ser impactado por un cartel de señalización, que cayó desde la autopista 25 de Mayo por el choque de un camión, en el barrio porteño de Flores.
Fuentes policiales detallaron que el hecho ocurrió en Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero, donde la víctima, miembro de la Comisaría Vecinal 7A, prestaba servicio cuando fue aplastado por el cartel.
Una ambulancia del Same acudió de emergencia al lugar y constató el deceso del uniformado, que sufrió lesiones de consideración.
La Justicia interviene en el caso y trata de determinar las circunstancias del suceso.
Un testigo precisó que el cartel que cayó y provocó la tragedia era parte de la señalética de la autopista 25 de Mayo, donde se indicaban las bajadas.