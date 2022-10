En FIAR: AEHGAR realizó el primer torneo de barismo de Rosario

Esta propuesta de AEHGAR está en el marco de las permanentes capacitaciones que promueven para el sector, en ediciones pasadas de FIAR realizaron torneos de chefs y para el sector hotelero hacen puntualmente los torneos de mucamas hoteleras. “Los torneos tienen la búsqueda de apuntalar el trabajo, mostrar lo que están haciendo, son espacios donde se interrelacionan los profesionales, se interconsultan acerca de los inconvenientes que tienen y se buscan soluciones, se suma calidad y es además una motivación, no es sólo un premio”, explica Polito y añade: “Nosotros trabajamos mucho todo lo que son capacitaciones, crecimiento, motivación de quienes están detrás de las cocinas, de las cafeterías y eso impulsa a un mejor posicionamiento del producto gastronómico como producto turístico”.

Respecto de la actualidad del sector, donde no ha pasado tanto tiempo desde lo que fue el gran quiebre de la actividad por la pandemia, la gerenta de AEHGAR relata que “la gente volvió a su ritmo, pero a nivel estructura de costos, más las deudas que se han tomado en época de pandemia, la situación puertas adentro de los gastronómicos no es fácil. Vivimos todos los niveles inflacionarios que no se pueden trasladar a la carta ni a las tarifas hoteleras. Pero desde la entidad, nosotros tenemos una mirada de generar, de convocar a eventos que se producen en Rosario con un calendario importante”. Por último, destacó que “trabajamos en la defensa de los intereses y de los derechos del empresario hotelero gastronómico, ese es nuestro valor, con este pie importante en las capacitaciones con un centro de innovación y desarrollo, donde se trabaja además la sostenibilidad y patrimonio gastronómico”.