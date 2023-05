Carlos Comas: "Estamos con programas cada vez más avanzados de sustentabilidad"

En Expo Rosario, el principal objetivo será lograr una sinergia entre la gente que visite el evento, los sponsors de la exposición, la parte política, de consumo, económica, técnica.

“Nosotros estamos muy vinculados con toda la cadena desde nuestros orígenes. Somos una cooperativa muy vinculada a la asociación de cooperativas argentinas, de donde nacimos, y muchas de las cooperativas del interior del país son las agencias que venden el seguro agrícola de La Segunda y otros tipos de prestaciones que tienen las empresas asociadas”.

El seguro: un aspecto fundamental para el productor

La figura del seguro dentro de la actividad puntualmente agropecuaria, ¿desde cuándo es protagonista y cómo fue evolucionando el productor en asumir que el seguro ya era parte de lo que significaba la inversión general de la empresa?

“El seguro agrícola ha nacido hace varias décadas atrás, pero realmente el gran desarrollo surge a partir del desarrollo de la soja. Cuando se empieza a desarrollar la agricultura contractual, empieza a haber un riesgo mayor. El boom de las hectáreas cada vez mayor, los grandes precios internacionales, los márgenes de rentabilidad de la buena época, el riesgo climático con cada vez más eventos diversos de granizo y heladas fue haciendo que el productor tenga cada vez mas incorporado al seguro. Argentina es uno de los países con mayor desarrollo en todo lo que es seguros de granizo, con heladas, vientos, en todo lo que es América Latina. En el país, más del 50% del área sembrada está asegurada, y eso no se da en muchos países”.

La Segunda: líder en seguros agrícolas

“Hay dos productos sobre todo para cosecha gruesa con dos tipos de resiembra. Por un lado, una resiembra más económica, que es el que más se desarrolló en esta campaña; y por otro lado, una resiembra para la gruesa con el ciclo evolutivo de la planta, donde se van indemnizando determinada cantidad de quintales fijos según la etapa fenológica del cultivo. Con esos dos productos, tenemos casi el 90’% de la cartera. Como este año, con la campaña con complicaciones no hubo tanta resiembra, el productor adoptó el producto más económico y fue el más vendido”.

Esta última campaña, donde las complicaciones climáticas fueron protagonistas, el ingeniero agrónomo asegura que fue muy particular para las ventas de la empresa. “Tanto la sequía como la helada son riesgos sistémicos. El granizo es más puntual, el daño que ocasiona es en la zona donde sucedió. En cambio, en la helada o en la sequía, las áreas afectadas son más generales, abarcan muchas zonas. Es por eso que son los riesgos menos desarrollados en el seguro, y los más catastróficos”.

En este sentido, Carlos comenta que “la gran mayoría de los cultivos de soja no tiene cobertura de helada porque el productor no percibe ese riesgo. Entonces, lo que pasó en esta campaña fue que muchas hectáreas, muchas pólizas tuvieron que bajar su suma asegurada porque el cultivo ya no rendía lo mismo. Hay una reducción en el seguro, pero el riesgo no estaba cubierto”.

