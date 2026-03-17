El gran pianista Horacio Lavandera se presentará en el Atlas
Música

El gran pianista Horacio Lavandera se presentará en el Atlas

La Capital | Espectáculo | Horacio Lavandera

Es uno de los grandes referentes del instrumento. Hará un repertorio que abarca de Bach a Chopin y Piazzolla. Será el sábado 11 de abril a las 20.30

17 de marzo 2026 · 13:56hs

El notable pianista Horacio Lavandera se presenta el sábado 11 de abril a las 20.30 en el Complejo Cultural Atlas, Mitre 645, con un nuevo espectáculo de piano solo: "Star Wars: Piano y Clásicos". Star Wars: Piano y Clásicos es una celebración del poder de la música para contar historias, transformar emociones y trascender fronteras, llevando a la audiencia en un recorrido único a través de los estilos y las épocas que han marcado la evolución de la música para piano. Las entradas ya están a la venta.

En este programa, el piano se convierte en un puente entre dos mundos: el de la música clásica y el cinematográfico. «Star Wars: Piano y Clásicos» nos invita a recorrer una travesía musical que va desde la profundidad emocional y técnica de Johann Sebastian Bach hasta las épicas y evocadoras melodías de John Williams, pasando por la intensidad romántica de Frédéric Chopin y la innovación de Astor Piazzolla y Osvaldo Golijov.

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La primera parte del concierto nos sumerge en el universo de Bach, cuyas obras maestras, como la Fantasía cromática y las Variaciones Goldberg (BWV 988), nos revelan la extraordinaria riqueza armónica y la brillantez estructural que caracterizan al compositor alemán. Las Variaciones Goldberg no solo son una de las composiciones más importantes de la música barroca, sino que también fueron popularizadas en el cine en El paciente inglés, donde su poderosa interpretación al piano marca momentos claves en la narrativa de la película. La música de Bach aquí nos invita a experimentar la complejidad y la belleza del Barroco, un terreno fértil para las emociones más profundas.

En la segunda parte, el piano se convierte en un vehículo de expresión más contemporánea. Frédéric Chopin, con sus Balada No. 1 en sol menor, Op. 23, y el Scherzo No. 2 en si bemol menor, Op. 31, nos lleva por un recorrido emocional lleno de contrastes, desde la intensidad y la melancolía hasta la lírica y el virtuosismo más arrollador. La Balada No. 1 de Chopin fue utilizada en la famosa película El Pianista de Roman Polanski, donde su intensidad y profundidad emocional acompañan la lucha del protagonista, convirtiéndose en una de las piezas más representativas del cine contemporáneo.

El programa culmina con un homenaje a la música de cine, con una adaptación para piano de la emblemática Suite de Star Wars de John Williams, un viaje musical a una galaxia muy, muy lejana. La energía y la grandiosidad de las composiciones cinematográficas se funden con la magia de la interpretación pianística, abriendo paso a la contemporaneidad de Osvaldo Golijov, quien trabajó en Youth without Youth en colaboración con el legendario director Francis Ford Coppola. La música de Golijov, con su fuerza emocional y su textura contemporánea, se presenta con dos piezas poderosas: Youth without Youth y Levante, sumergiéndonos en paisajes sonoros llenos de emoción y modernidad.

Entradas en venta:

https://centroticket.com.ar/Horacio-Lavandera-Presenta-CINE-AL-PIANO-en-Rosario/

Datos biográficos

“Los numerosos efectos de pedal de Lavandera sorprendieron y deleitaron; impresionó su enorme virtuosidad, que recordó a la de Maurizio Pollini (y él era al menos tan virtuoso como el venerado Vladimir Horowitz)”. Así escribió el crítico alemán Thomas Ziegner en el periódico Schwäbisches Tageblatt sobre la interpretación de la Sonata Hammerklavier Op. 106 de Ludwig van Beethoven y la Klavierstück XI de Karlheinz Stockhausen en un concierto realizado en Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg.

Lavandera fue ganador a los 16 años del III Concurso Internacional de Piano Umberto Micheli, celebrado en el Teatro alla Scala de Milán, y premiado por la Orquesta della Scala. Desde ese momento, ha recorrido algunos de los más importantes escenarios de América, Europa y Japón, tanto en recitales como solista de prestigiosas orquestas. Ha actuado en lugares como el Herkulessaal (Múnich), la Berliner Philharmonie (Berlín), Radio France (París), Wigmore Hall (Londres), Jordan Hall (Boston), Carnegie Hall (Nueva York), la Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Roma), Musikverein (Viena), Hamarikyu Asahi Hall (Tokio), el Teatro Real (Madrid), el Teatro Colón (Buenos Aires), junto a prestigiosas orquestas como la Mozarteum de Salzburgo, la Sinfónica de Radio Televisión Española, London Chamber Players, la Orquesta Titular del Teatro Real, bajo la dirección de Antonio Pappano, Benjamin Zander, Franz-Paul Decker, entre otros.

Ha sido distinguido, entre otros galardones, tres veces como “Mejor Solista Instrumental” por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, premiado por Karlheinz Stockhausen y con el “Primer Palau” en Barcelona.

Entre sus producciones discográficas como pianista solista destacan: Compositores Españoles de la Generación del 51, auspiciado por la Comunidad de Madrid; el CD+DVD Compositores Argentinos, grabado por SONY MUSIC; Chopin (Ed. EPSA Music); In London, grabado en vivo en el Wigmore Hall de Londres, que recibió el Premio Gardel 2016 como Mejor Álbum de Música Clásica; Imágenes – Dino Saluzzi (Ed. ECM Records). En 2016, el sello NIBIUS lanzó su CD Horacio Lavandera Plays Astor Piazzolla, ganador del Melómano de Oro en octubre de 2016. Su CD Ludwig van Beethoven recibió el Premio Gardel al Mejor Álbum de Música Clásica en 2019.

Es la quinta generación de una familia de distinguidos músicos profesionales. Comenzó sus estudios a los dos años con su padre, José María Lavandera. A los siete años continuó con su tía abuela, Marta Freigido, quien se graduó con las más altas calificaciones del Conservatorio de Vicente Scaramuzza. Prosiguió sus estudios con Antonio De Raco y, a los 16 años, fue becado por el CIDIM para trabajar con Maurizio Pollini en la Accademia Chigiana di Siena (Italia). A los 18 años, fue becado por la Fundación Carolina para trabajar con Josep Colom en la Universidad de Alcalá de Henares (España). Complementó su formación pianística con clases privadas de dirección orquestal con Jorge Rotter, catedrático de la Universidad Mozarteum de Salzburgo, y con clases de composición musical con Alberto Posadas (IRCAM).

Links:

www.horaciolavandera.com

youtube.com/horaciolavandera

facebook.com/horaciolavandera

instagram.com/horaciolavandera

Horacio Lavandera Piano Piazzolla

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