Estudio Masea presenta el Proyecto Dorrego 1409

Ubicado en una esquina estratégica del centro de la ciudad de Rosario, en la intersección de Dorrego y 9 de Julio, el Proyecto Dorrego 1409 asume el desafío de resolver el enclave urbano pertinente a través de un conjunto edilicio de uso mixto.
Ubicado en una esquina estratégica del centro de la ciudad de Rosario, en la intersección de Dorrego y 9 de Julio, el Proyecto Dorrego 1409 asume el desafío de resolver el enclave urbano pertinente a través de un conjunto edilicio de uso mixto.
El edificio se desarrolla a partir de dos subsuelos de cocheras privadas, una planta baja que activa el sector con uso comercial e ingreso peatonal, y un volumen que alberga 24 unidades residenciales —desde monoambientes hasta departamentos de 2 y 3 dormitorios— que culminan en una azotea con amenidades de diseño. Su arquitectura se expresa formalmente mediante un bloque contundente de ladrillo macizo sin junta, dinamizado por un rítmico salpicado de aberturas que realzan la esquina, mientras que sobre la calle Dorrego un conjunto de columnas de hormigón visto verticaliza y jerarquiza el acceso peatonal.
Conceptual y morfológicamente, el diseño asume la dualidad entre la dinámica y las tensiones del área central rosarina y el cobijo y la calma propios del hogar, proyectando estas dos situaciones tanto en el lenguaje y la materialidad exterior como en el estilo interior de sus unidades.
Para más información: San Luis 2992, Rosario - Tel: 341 5763871 - [email protected]