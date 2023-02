Shakira rompió el silencio tras su separación de Piqué: "Ahora sí me siento completa"

" Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse, una familia.. . yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo", confesó Shakira en En Punto de N+, y añadió: " No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera y creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños estupendos, maravillosos, que me llenan de amor cada día".

"Siempre he sido demasiado dependiente emocionalmente de los hombres , he sido una enamorada del amor y creo que esa historieta, de alguna manera, he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día", admitió en la charla que mantuvo con Enrique Acevedo para la cadena perteneciente al grupo Televisa. La entrevista concitó gran atención. Los fans de la popular artista latina esperaban escuchar de su propia boca cómo vivió el duro momento que la empujó al divorcio.

"Cuando una mujer tiene que enfrentar los combates de la vida sale fortalecida y c uando sales fortalecida es porque has aprendido a conocer tus propios debilidades , a aceptar tu vulnerabilidad, a expresar eso que se siente, ese dolor... porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión, y he logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía pasar", añadió la intérprete del hit "Shaka Shaka", canción oficial del Mundial Sudáfrica 2010 .

Shakira estuvo 12 años al lado de Piqué, con quien tuvo dos hijos, Sasha y Milan. La separación fue dolorosa para todos, pero más que nada para los chicos. Curiosamente al hablar de la ruptura de su matrimonio, la colombiana dijo: "Ahora sí me siento completa". Y explicó: "Siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí y tengo que estar más fuerte que una leona".

"Esa fortaleza, para que sea verdadera y no sea una fachada, tiene que ser el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de tolerar la fustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, que hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir", señaló Shakira, y aclaró que hoy su gran aspiración en la vida es ser un "ejemplo" para Milan y Sasha, para que sepan que "se puede sobrevivir esos embates de la vida".

Consultada sobre el suceso de los temas que compuso inspirada por el dolor de la ruptura, comentó: “Creo que a través de mis canciones siempre he sentido que tengo el deber de usar mi voz y prestársela para aquellos que no pueden hablar. Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad”. Y destacó especialmente su colaboración con Bizarrap, sobre la que dijo que fue más eficaz "que una visita al psicoanalista".

"Hay un antes y un después de Bizarrap. Entré al estudio de una forma y salí de otra", recordó la colombiana, y siguió: "Fue un gran desahogo necesario, también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiera tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor, porque después de experimentar un desamor, una traición, un vacío, una decepción... hay que sentir, pero también hay que pensar en eso que se siente".

"El dolor no es más que una emoción. Siempre lo estamos evitando y resulta que es parte de la vida y siempre está asomando la cara", reflexionó Shakira, y concluyó: "Lo difícil para el ser humano cuando le toca enfrentar situaciones inesperadas es que no sabemos cómo vamos a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia y yo no sabía que podía llegar a ser fuerte, siempre creí que era más bien frágil, y es verdad que tengo un poco de todo, pero hay que tener fe, fe en uno mismo".